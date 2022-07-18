Россия заняла 13-ое место в Европе по доступности бензина

Меньше всего топлива могут позволить себе жители Румынии, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

Люксембург возглавил рейтинг доступности топлива с огромным отрывом. При средней стоимости 95-го бензина в 120,8 рубля за литр житель этой страны может позволить себе купить более двух тысяч литров топливо. Великобритании заняла второе место в рейтинге, каждый британец может приобрести только 1459 литров при стоимости бензина в 143,7 рубля за литр, что почти на 23 рубля дороже, чем в Люксембурге. Граждане Нидерландов, Германии и Ирландии могут позволить себе приобрести на свои среднемесячные зарплаты чуть больше 1400 литров.

Россия расположилась на 13-м месте, между Казахстаном и Италией. Россияне на среднемесячную зарплату могут приобрести порядка 1057 литров бензина. Жители Казахстана могут приобрести 1102 литра топлива, итальянцы — 966 литров.

На последнем месте рейтинга оказалась Румыния. Граждане этой страны могут приобрести лишь 384 литра бензина, что в пять раз меньше, чем в Люксембурге, и почти в три раза меньше, чем в России. Кроме Румынии аутсайдерами рейтинга являются Болгария, Латвия, Словакия и Хорватия. Их граждане не могут позволить себе приобрести на свои среднемесячные зарплаты больше 500 литров.