Лесозаготовителя из Чунского района оштрафовали на 600 тыс. рублей за ненадлежащее лесовосстановление

Компания должна было восстановить 40 га леса, сообщили в УФССП России по Иркутской области.

В Чунское районное отделение судебных приставам поступили три административных протокола за нарушение лесоразведования на 600 тыс. рублей с компании, занимающейся лесозаготовкой и переработкой древесины.

Согласно условиям аренды, организация была обязана восстановить более 40 га леса.

Однако, допустила грубые нарушения при лесовосстановлении, а именно: количество посадочных мест лесных культур составило 1084 шт. на 1 га, что на 76% меньше от заявленной в проекте; нарушена технология создания лесных культур путем посева семян сосны обыкновенной — расстояние между центрами полос составило 18 метров вместо четырех.

Напомним, что в Приангарье построят самый крупный в Сибири лесопитомник. Планируемая мощность будущего питомника составит 35 млн штук сеянцев в год.