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Грозы, ливни и град прогнозируют в Иркутской области 18 июля

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 июля днем местами в западных, северо-западных и южных районах ожидаются сильные дожди, ливни, град, порывы северо-западного ветра 15-19 м/с, по области грозы.

За прошедшие сутки на территории области наблюдалось прохождение холодного фронта с выпадением осадков, грозами. Осадки прошли по территории области интенсивностью до 23 мм (23 мм – Тулунский район, 14 мм – Усольский район, 10 мм – Катангский, Усть-Кутский, Бодайбинский районы). Порывы северо-западного ветра до 17 м/с зарегистрированы на территории Усольского района.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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