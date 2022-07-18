Ключевую ставку снизят до 8,5% в эту пятницу – прогноз БКС

В России опять зафиксирована дефляция. На прошлой неделе цены снизились на 0,03%, и если тренд сохранится, ЦБ, скорее всего, снизит ключевую ставку на ближайшем заседании, уверен эксперт БКС Мир инвестиции Максим Шеин.

– Мои коллеги из BCS Global Markets ожидают, что в эту пятницу нам объявят о снижении сразу на 100 базисных пунктов до 8,5%, – подчеркивает эксперт в еженедельном шоу по инвестициям «Без плохих новостей».

По его словам, в обычной ситуации Банк России вернулся был к стандартному шагу в 25-50 базисных пунктов, но сейчас дефляция и слабая экономическая активность требуют более агрессивных мер от регулятора.

– Полностью согласен со своими коллегами, ставки нужно понижать, понижать как можно скорее, я очень надеюсь, что до конца этого года мы увидим ставку ниже 5%, – заявил Максим Шеин.