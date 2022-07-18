День металлурга 2022: золотые люди алюминиевых заводов России

Ответственные и надежные на производстве, уникальные в творчестве, лучшие в спорте – во всем они привыкли достигать максимальных высот: и в работе, и в жизни, сообщает «Комсомольская Правда».

Когда французский химик и технолог Анри-Этьенн Сент-Клер Девиль в 1855 году получил впервые алюминий и из него начали делать ювелирные украшения, уже тогда он предвидел великое будущее этого металла. И не ошибся. Алюминиевое производство превратилось в отрасль мирового масштаба, алюминий стал металлом для всех и для всего.

И только одно не поменялось: успехи и достижения по-прежнему возможны благодаря специалистам и их труду.

В третье воскресенье июля все, чья работа так или иначе связана с производством металлов, традиционно отмечают свой профессиональный праздник, День металлурга

Это не только электролизники, литейщики, прокатчики. Это преподаватели и студенты профильных вузов и колледжей, ученые, промышленные дизайнеры, менеджеры и представители многих других профессий.

Празднуют на предприятиях: отмечают и награждают лучших, запускают новое оборудование. Празднуют в малых и больших городах, со всеми горожанами, которые ценят труд металлургов.

Начало начал

Возрождение алюминиевой промышленности в современной России неразрывно ассоциируется с именем Олега Дерипаска, который основал Русал в 2000 году и в последующие годы вывел компанию в мировые лидеры производства чистого металла, без которого трудно представить современный и технологичный мир. Алюминиевый гигант добился сырьевой независимости, были организованы производства и освоены месторождения по всему миру. Была решена основная проблема СССР – отсутствие собственного сырья. Все это время Русал расширял линейки выпускаемой продукции, осваивал новые рынки, запускал масштабные, отвечающие самым передовым технологическим и экологическим стандартам проекты. Компания строила новые заводы и создавала тысячи новых рабочих мест, вкладывалась в социальную инфраструктуру и строила больницы, школы, комфортное и доступное жилье, поддерживала спорт и культуру.

В металлургию выпускник физфака МГУ пришел в 26 лет. В 1994 году Олег Дерипаска возглавил Саяногорский алюминиевый завод став его генеральным директором, а уже в 2000-м он создал РУСАЛ — одну из крупнейших в мире алюминиевых компаний.

«Я всегда хотел, чтобы в России появилась мощная алюминиевая отрасль. Решение было одно — консолидация разрозненных предприятий. Так появился РУСАЛ. Постепенно стало понятно, что мы должны строить диверсифицированный холдинг с собственной сырьевой и энергетической базой.», – вспоминает он о тех временах и не забывает людей, вместе с которыми учился и работал.

Олег Дерипаска вырос на Кубани в небольшом городке Усть-Лабинске, очень привязан к своей малой родине и поддерживает ее с момента основания своего бизнеса. Еще одна малая родина – Саяногорск, где началась его карьера, и тоже особое отношение к этому городу.

Он с отличием закончил физфак МГУ, и, хотя не пошел в науку, финансирует фундаментальные исследования и оказывает грантовую поддержку талантливым студентам и учёным. Уже много лет занимается поддержкой науки, образования, культуры, спорта, развития российских регионов. А в начале пандемии коронавируса пришлось заняться еще и системой здравоохранения: с его поддержкой всего за полгода в разных регионах страны были построены семь центров помощи и спасения, причем, по самым высоким стандартам!

Всегда на высоте

Стремление подтянуть качество жизни в небольших региональных городах к уровню мегаполисов, привитое Русалу, уже стало частью ДНК компании.

Поэтому много лет РУСАЛ строит спорткомплексы и бассейны, а тренажерные залы открывает прямо на заводах. Все это делается ради людей, которые живут в небольших городах, и которые связаны с алюминиевым производством. Это по-настоящему талантливые и отзывчивые люди! Волонтеры, спортсмены, изобретатели, художники и артисты. Сегодня мы расскажем только о некоторых, но на самом деле их очень много!

Например, аппаратчик-гидрометаллург Уральского алюминиевого завода Артем Барбара в этом году стал лауреатом городской молодежной премии I степени в номинации «Спорт», завоевал бронзу Казанского международного марафона, вошел в ТОП-50 Югорского лыжного марафона, где за два дня преодолел почти 100 километров, обойдя тысячи спортсменов со всего мира.

При этом он успевает постоянно участвовать в корпоративных и городских волонтерских проектах, и без перерыва учится! За шесть лет работы на заводе Артем повысил разряд, освоил несколько смежных профессий и поступил в Уральский федеральный университет на специальность «Металлургия цветных металлов».

У старшего мастера участка грузоподъемных механизмов Иркутского алюминиевого завода Александра Грудинского другое спортивное увлечение – баскетбол. Он пришел на завод в 2000 году, и в это же время впервые стал чемпионом Иркутской области по баскетболу (и повторил это 6 раз!). Сейчас он тренер команды Иркутского алюминиевого завода, воспитал 10 КМС!

Маргарита Александрова, лаборант спектрального анализа Иркутского алюминиевого завода, с детства увлекается воздушной гимнастикой:

– Сейчас я не только выступаю сама, но и тренирую учеников спортивной секции. Приятно, что на заводе с большим вниманием относятся не только к моей работе, но и к хобби.

Кстати, строительство спорткомплексов не закончилось, оно продолжается. Например, в этом году в Саяногорске построят центр спортивных единоборств для всех жителей города.

Радовать глаз и поднимать настроение

У творчества нет границ, и у каждого творческого человека свой путь!

Например, у Александра Радченко, который трудится на Иркутском алюминиевом заводе, все началось 10 лет назад со спонтанной покупки фотоаппарата. Поначалу думал, что красивые кадры - это просто. Но нет.

– Всему надо было учиться. Постепенно разбирался с настройками фотоаппарата, спрашивал у профессионалов, ходил на мастер-классы, научился работать с программами по обработке фото. Спустя три года, с опытом и со временем кадры в моем объективе изменились, стали интересными. В этом году 16 больших моих работ были представлены на выставке к празднику 9 Мая.

– Я горжусь этой съемкой, фотографии получились действительно с эмоциями. Посетители выставки так же, как и я прочувствовали кадры. И мне было очень приятно, что с помощью фотоаппарата я смог передать то, что было на душе, – говорит Александр Радченко.

Бригадир электромонтеров ИСО Саяногорской промлощадки Олег Жуков, наоборот, сколько себя помнит, всегда увлекался творчеством: рисовал, занимался мозаикой из шпона, резьбой по дереву и пенопласту, чеканкой. И хотя выбрал другую профессию, но и хобби не бросил. Особый всплеск случился во время пандемии коронавируса. Он написал 16 картин!

– Желание творить, сделать своими руками вещь, которая будет радовать глаз и поднимать настроение, сопровождало всегда. Из-за постоянного цейтнота уже лет 10 не брал в руки кисти. А во время вынужденной изоляции решил: такой шанс надо использовать, – рассказал Олег Жуков.

Но самое главное в жизни художника-самоучки – семья. У него шестеро детей, все они закончили музыкальную и художественную школы. Станут ли они профессиональными художниками или музыкантами, покажет время. А жизнь показывает, что можно работать на заводе и реализоваться в творчестве.

Литейщик Иркутского алюминиевого завода Вячеслав Агальцов всегда любил петь, и с удовольствием делает это после работы в заводской рок-группе «Искра». Совсем недавно у музыкантов возникла идея возродить «квартирники», и теперь они поют на вечерах живой музыки вместе со своими зрителями.

С детства поет и бригадир смены Саяногорского алюминиевого завода Александр Бобин.

– После трудового дня нужна перезагрузка. Кто рыбалкой занимается, кто - хоккеем, теннисом, кто-то марки собирает, ну а я пою, – говорит о своем увлечении Александр.

И уже 15 лет вместе с народным ансамблем русской песни «Весна» путешествует по Хакасии, участвуют в фестивалях и конкурсах. Здесь он нашел свою любовь, так вместе и поют.

Но второй профессией это не признает: «Сцена – это только для души». И никогда даже не задумывался оставить производство. Главными в жизни он считает уверенность в завтрашнем дне и стабильность, которые дает ему его профессия, завод.

С ним соглашаются и литейщики Иркутского алюминиевого завода Иван и Андрей Гирфановы, которые увлекаются изготовлением изделий из кожи. И специалист службы качества Иркутского алюминиевого завода Елена Шуреева, она уже 10 лет увлекается лепкой из полимерной глины и проводит мастер-классы для коллег по работе.

5642 метра вверх

Металлурги умеют не только работать, но и отдыхать нестандартно, творчески. Например, менеджер отдела планирования и анализа дирекции по электролизу Братского алюминиевого завода Борис Петухов колесит по миру на своем велосипеде:

– Меня тянет к знаковым эпичным конечным точкам, например, мыс Рока – самая западная точка Европы, мыс Пиай – самая южная точка Евразии. Последний раз я был на нашем черноморском побережье, прокатился из Сочи в Керчь, пополнил свою коллекцию очередным мостом, Крымским. Традиция «коллекционировать» мосты зародилась после первой поездки через Братский мост под Абаканом, и с тех пор мосты – моя слабость. Если взять путешествие из Армении в Грузию, я для себя придумал цель – соединить 2 моря, Каспийское и Черное, и это получилось. В Корее запомнилась самая длинная велодорожка в мире протяженностью почти 700 км, по больше части не пересекающаяся с автомобильной дорогой. Обычно в путешествии у меня получается проехать примерно 1000-1200 км, за год накатываю около 5 тысяч.

Сотруднице Красноярского алюминиевого завода Елене Тороповой тоже дома не сидится, в этом году она покорила главный пик России – Западную вершину Эльбруса высотой 5642 метра.

Идею подняться на Эльбрус секретарь двух дирекций – по литейному производству и по обеспечению производства – вынашивала давно. Увлечение горными походами началось еще в 2011 году, когда Елена переехала из Братска в Красноярск: Столбы, Ергаки, Борус и многие другие места, плюс активный образ жизни, она круглый год занимается плаванием, ходит в тренажерный зал в заводском современном спортивном комплексе, катается на горных лыжах, коньках, роликах, велосипеде, танцует бачату.

Этот год запомнится на всю жизнь восхождением на Эльбрус.

«Было счастье, что в день восхождения на вершину, несмотря на нехватку кислорода, я хорошо себя чувствовала – рассказывает Елена. – Синее небо, яркое солнце, – все, как я мечтала. На Западном пике высотой 5642 метра мы пробыли всего 15 минут, и я успела снять видео с цветным дымом и поднять флаг РУСАЛа».

Надо ли говорить, что эти люди справятся с любой задачей на производстве и в жизни? Впереди у них новые планы, мечты и победы, а их надежный тыл, завод, обеспечивает стабильность сотрудникам, их семьям и целым городам.