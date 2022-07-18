Новости

ЕС готов ввести эмбарго на российское золото. Что это значит?

Читайте также:

Запад планирует ввести эмбарго в отношении российского золота
27 июня 2022
Крупнейшие швейцарские заводы отрицают закупку российского золота
24 июня 2022

Европейский союз готов принять очередной пакет санкций против России. В него, в частности, входит запрет на импорт российского золота. Эксперты довольно сдержанно оценивают эту новость.

– Видимо, в Европейском союзе не знают, что основной потребитель золота в мире это Индия. И то, что Россия может продавать золото не только туда, но ещё в Китай и в Объединённые Арабские Эмираты. Хорошо, вводите. Но теперь Европа  останется не только без нашего газа, но и без нашего золота, – подчеркивает эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин.

На Россию приходится около 8,5% добычи золота в мире, страна является третьим по величине производителем после Китая и Австралии. По мнению экспертов, попытки мирового рынка отказаться от российского золота приведут к тому же, к чему привели попытки ограничить закупки российской нефти и газа.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Почему растет золото?":
Все материалы сюжета (116)


Реклама на сайте

Бизнес о кризисе 2022
Рецессия российской экономики затянется на несколько лет
Минпромторг: IKEA пока не подтвердила планы по продаже торговых точек
Выпуск стали в России стал невыгодным
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании