ЕС готов ввести эмбарго на российское золото. Что это значит?

Европейский союз готов принять очередной пакет санкций против России. В него, в частности, входит запрет на импорт российского золота. Эксперты довольно сдержанно оценивают эту новость.

– Видимо, в Европейском союзе не знают, что основной потребитель золота в мире это Индия. И то, что Россия может продавать золото не только туда, но ещё в Китай и в Объединённые Арабские Эмираты. Хорошо, вводите. Но теперь Европа останется не только без нашего газа, но и без нашего золота, – подчеркивает эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин.

На Россию приходится около 8,5% добычи золота в мире, страна является третьим по величине производителем после Китая и Австралии. По мнению экспертов, попытки мирового рынка отказаться от российского золота приведут к тому же, к чему привели попытки ограничить закупки российской нефти и газа.