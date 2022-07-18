16 тысяч зрителей посетили праздничный концерт в День металлурга в Шелехове

На стадионе «Металлург» прозвучали известные хиты народного артиста Стаса Михайлова, мультимедийное шоу и красочный салют. Такой подарок горожанам и всем сотрудникам Иркутского алюминиевого завода на День металлурга, в честь 60-летия ИркАЗа и 90-летия алюминиевой отрасли России сделал РУСАЛ.

Вместе с шелеховчанами отмечать праздник приехали люди практически со всей Иркутской области. Яркие эмоции подарили зрителям выступления музыкальных заводских коллективов «Дофамин» и «Искра», а также иркутские коллективы «Extrovert» и «Chelentano band». Свои поздравления с Днем металлурга передал и основатель РУСАЛа Олег Дерипаска, его обращение зачитали со сцены.

Хедлайнером вечера стал звезда российской эстрады – народный артист России Стас Михайлов. 16 тысяч зрителей подпевали, танцевали, делали очень много видео и фотографий.

Ярким завершением праздника стали мультимедийное шоу, а также мощный и красочный салют.