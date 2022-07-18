Каждый четвертый россиянин не может ходить в отпуск, когда захочет

Каждый второй не доволен отпуском этого лета.

У 24% россиян не получается брать отпуск в те даты, что они запланировали. 48% граждан не довольны, как прошел их недавний отдых. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

2 из 3 трудоустроенных россиян за последний год удавалось сходить в отпуск в то время, когда они хотели (66%). Каждый четвертый не имел такой возможности (24%): «У учителей отпуск возможен только в каникулы»; «Летом в отпуск ходят сотрудницы с маленькими детьми, я — по остаточному принципу»; «Только в межвахтовый период»; «Не отпускают!»

Отпуском этого лета полностью или скорее удовлетворены по 26% россиян. 21% скорее недоволен отдыхом. 27% считают, что их отпуск совершенно не задался: «В России отпуск дорогой, нет сервиса, все загажено. За границу очень проблематично, долго и дорого стало добираться».

Женщины чаще мужчин ходят в отпуск, когда хотят. Но к отпуску этого лета у представительниц прекрасной половины человечества претензий больше.

И немного лирики: отпуск мечты — синий как море, зеленый как джунгли и желтый как песок. Самая популярная цветовая ассоциация с отпуском мечты у россиян — голубой или бирюзовый цвет (27%). На втором месте — зеленый или изумрудный (21%). На третьем — синий или лазурный (12%). У 11% опрошенных отпуск мечты ассоциируется с желтым цветом, у 5% — с белым, у 4% — с оранжевым. По 3% респондентов ассоциируют отпуск с цветом морской волны и розовым. По 2% набрали фиолетовый и красный цвета.