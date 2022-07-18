«Слата» запускает кешбэк

В сети супермаркетов «Слата» запустили программу по ежедневному начислению кешбэка* за покупки. Покупателю необходимо быть участником программы лояльности «ФрешКарта», на которую он может вернуть от 20% до 50% стоимости за покупку.

Более 55% покупателей сети «Слата» совершают покупки с использованием «ФрешКарты» и являются активными пользователями мобильного приложения «Моя Слата». В сети на постоянной основе реализуется программа лояльности по начислению бонусов на карту с каждой покупки, которые можно использовать и списать в качестве части оплаты за покупку в дальнейшем. Покупатели также привыкли, что акции и еженедельные промо являются неотъемлемой частью приятного шопинга. С марта промо акции сократились в связи с изменениями маркетинговой политики большинства брендов. Сеть «Слата» ввела дополнительные финансовые преференции для своих клиентов.

– Активный запуск акций с кешбэком мы начали этой весной, когда, как и все ритейлеры, были вынуждены сокращать количество привычных скидочных акций. Продукты питания – основная часть расходов каждого, и получать кешбэк, совершая каждый день привычные покупки, – это отличная возможность для получения максимальной выгоды и экономия бюджета, – подчеркнула руководитель отдела маркетинга ТС «Слата» Елена Генералова.

В сети анализируют покупки, совершаемые в супермаркетах «Слата», и отмечают, что продуктовая корзина в основном – на 80% – состоит из привычных и полюбившихся брендов и продуктов. Поэтому в сети «Слата» ввели календарь кешбэка за покупку в любимых категориях.

– Ежедневно в наших магазинах за покупку товара можно получить дополнительные бонусы - от 20% до 50% мы вернем на «ФрешКарту». К примеру, сегодня кешбэк 25% на все колбасные изделия. Хотелось бы отметить еще очень выгодное предложение: в девяти супермаркетах «Слата», расположенных по основным магистралям и трактам, где чаще всего совершают большие покупки - на дачу, отдых, мы ввели моментальный возврат 20% от всей закупки, – поделилась Елена Генералова.

Так, с 15.07 по 31.08 при покупке от 4000 рублей 20% возвращаются бонусами на «ФрешКарту».

Адреса участников акции:

Иркутск, ул. Ржанова, 164

бул. Рябикова, 20б

ул. Рабочего Штаба, 12

ул. Рабочего Штаба, 46

ул. Рабочего Штаба, 78

11-й км Байкальского тракта, пос. Молодёжный, ул. Кузнецовой, 14, ТЦ «Байкал»

12-й км Байкальского тракта, ТРЦ «Новая дача»

Шелехов, Култукский тракт, 21а

Хомутово, ул. Колхозная, 135

Подробную информацию о текущих акциях можно узнать на сайте https://www.slata.ru/promotions/