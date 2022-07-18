На Ольхоне проведут бесплатное тестирование на ВИЧ

Для местных жителей и туристов на острове Ольхон проведут бесплатные консультации и тестирование на ВИЧ. Передвижной мобильный пункт Центра СПИД будет работать в Ольхонском районе с 18 по 21 июля.

– Тестирование проходит анонимно и бесплатно, результат будет готов уже через 15 минут. Специалисты работают в передвижном мобильном пункте Центра СПИД, где также проводят консультации для всех желающих на тему передачи и защиты ВИЧ-инфекции и других социально значимых заболеваний, – отметил осуществляющий полномочия министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов.

Расписаний работы мобильного пункта:

• 18 июля с 15:00 до 18:00 – п. Хужир, ул. Пушкина (на смотровой площадке «скала Шаманка»)

• 19 июля с 10:00 до 16:00 – п. Хужир, ул. Байкальская (территория Хужирской участковой больницы)

• 20 июля с 10:00 до 16:00 – д. Харанцы

• 21 июля с 14:00 до 17:00 – с. Еланцы, ул. Советская (территория перед летней эстрадой Дома культуры).