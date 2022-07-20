Новое поколение digital. Как En+ Group растит молодых профессионалов для энергетики Сибири

Они молоды, но уже хорошо знают, чего хотят добиться в жизни и профессии, достаточно амбициозны, но при этом спокойно выполняют рутинную работу. Они знают, что образовательные проекты En+ Group, начатые по инициативе основателя компании Олега Дерипаски, полезны и необходимы как для их них, так и для развития всей экономики. Они – это «вчерашние» выпускники ИРНИТУ и первого потока образовательного проекта «Академия IT» от компании En+ Group и технического университета. После успешной защиты проектов и получения диплома о высшем образовании первая группа молодых специалистов-айтишников из восьми человек приступила в июне к работе в подразделении En+ Digital (входит в En+ Group). Как ребят встретили в компании? Какие отношения складываются у них с коллегами и руководителями? Оправдались ли ожидания от работы? Своими впечатлениями о трудовых буднях в крупном энергетическом холдинге они поделились с Газетой Дело.

Никита Белов: «Коллектив – отличный, и работать здесь хочется»

Весной 2021 года в ИРНИТУ стартовал новый образовательный проект «Академия IT», созданный En+ Group на базе политеха для укрепления кадрового потенциала энергетической отрасли. У студентов вуза появилась возможность получить высшее образование в формате «два в одном»: и по выбранной специальности, и в сфере IT – причём более углублённое в практическом смысле. Кроме этого, выпускники Академии получали гарантированное трудоустройство в крупном энергоходинге.

Как рассказал выпускник Академии IT Никита Белов, лично его этот проект заинтересовал своей новизной и возможностью дополнительного обучения навыкам и компетенциям, которых не было в основной университетской программе.

– Первый этап обучения, а всего их было три, носил достаточно общий характер. Но на втором этапе мы уже получили обратную связь от организаторов, стало гораздо больше именно практического обучения, – пояснил он.

Перед студентами, по словам молодого человека, ставили конкретные задачи, связанные с будущей работой, им приходилось на практике решать сложные кейсы. Например, кейс, который решал Никита, стал основой его выпускной квалификационной работы по основной специальности.

– В Академии IT, с одной стороны, было интересно обучаться, а с другой, я прекрасно понимал, что это гарантированно поможет мне трудоустроиться в стабильную компанию, потому что сразу после окончания вуза мало кто может найти подобную работу – с достойным заработком и хорошим коллективом, – рассказал Никита. – Кстати, ещё до того, как мы пришли в En+ Digital как специалисты, у нас были экскурсии в компанию, и мы знали, чем здесь занимается персонал, какие условия труда. Кроме этого, на этапе обучения я работал здесь по ученическому договору, проходил преддипломную практику.

Сейчас Никита занимается аналитикой: по его словам, это очень интересная работа, но при этом достаточно сложная, так как аналитику надо не только разбираться в теории информационных технологий, но и много общаться с людьми.

– Лично для меня общение с кем-то, кроме компьютера, поначалу было довольно сложной задачей, но после первого трёхчасового разговора стало немного полегче, – смеётся молодой человек.

Он говорит, что не жалеет о своём выборе – коллектив в En+ Digital – отличный, и работать здесь хочется. Кроме того, подкупает лояльное отношение руководства к молодым кадрам.

– Мы не чувствуем недоверия к нашим знаниям, нам поручают задачи достаточно высокого уровня, которые дают возможность показать все наши компетенции. Поэтому я планирую развиваться по карьерной лестнице, не хочу стоять на месте, – подытожил Никита.

Кирилл Косицкий: «Для молодых в компании нет никаких ограничений»

Фото А.Фёдорова

Ещё один начинающий специалист En+ Digital Кирилл Косицкий признался, что не мечтал быть айтишником. Молодой человек много где себя пробовал, но в 16 лет, когда выбирал направление, по которому хотел бы развиваться дальше, отдал предпочтение IT, а именно – информационной безопасности.

– Потому что специалист этого направления – это такой разносторонний человек, который должен понимать и разбираться в очень многих вопросах, чтобы держать под контролем безопасность в разных сферах. Это такие универсальные солдаты. И мне это очень интересно, – пояснил Кирилл.

Именно поэтому его заинтересовало обучение в Академии IT: когда представители En+ Group рассказывали студентам о новом образовательном проекте, они сделали акцент, что сейчас активно развивается не только компания, но и её сотрудники.

– А мне было интересно именно такое разностороннее развитие в широком диапазоне, чтобы наметить свой путь на будущее, подготовить почву для дальнейшего развития и стать востребованным специалистом, – подчеркнул Кирилл.

Он также отметил, что ему нравится работать En+ Digital, потому что в компании хорошая корпоративная политика, в коллективе много молодых ребят, есть молодёжный совет, проводится много разных мероприятий. А ещё – бесплатный кофе для всех.

Фото: Андрей Фёдоров

Нет разочарований и с профессиональной точки зрения. В компании есть перспектива карьерного роста, и для молодых в этом плане нет никаких ограничений.

– Можно спокойно расти до главного специалиста, просто нужно показывать результат: что ты чего-то стоишь, как профессионал, и у тебя есть амбиции. Я вижу здесь отличные возможности для движения вперёд, продолжаю узнавать очень много нового, получаю опыт в крупной современной компании и развиваюсь в актуальном направлении, –перечислил Кирилл основные преимущества своей работы в En+ Digital.

Екатерина Кубышкова: «Любая работа, даже самая рутинная, даёт определённый опыт»

Информационная безопасность – направление, в котором работает и Екатерина Кубышкова, тоже выпускница первого набора Академии IT.

– Мне понравилось, что обучение в Академии направлено именно на практическую реализацию твоих навыков, знаний и умений. Ведь университет в основном даёт теорию, а Академия предоставляет возможность выбрать то, что тебе интересно, – считает Екатерина. А ещё она говорит, что её вдохновляла обстановка, характерная для проекта:

– Там все молодые, заряженные ребята, которые знают, что хотят в этой жизни. И когда попадаешь в такую атмосферу, тоже становишься заряженным и готовым что-то делать.

Такая же атмосфера, по словам Екатерины, царит и в En+ Digital, что помогает адаптироваться к новым условиям. Хотя она честно признаётся, что когда пришла в компанию на производственную практику, то сначала испытала стресс – когда увидела сотрудников из своего отдела, в основном только мужчин. Но в общении с коллегами она не почувствовала гендерного превосходства или неравенства: они всегда помогают, подсказывают, поддерживают.

– Но адаптация пока ещё идёт – я постепенно начинаю самостоятельно разбираться в каких-то процессах, знакомлюсь с вышестоящим руководством. Это грамотные специалисты, которые многому могут научить. Помогает освоиться и то, что я пришла сюда на работу со своими одногруппниками и это частично сформировало свой микроклимат, – поделилась Екатерина.

Размышляя о своём профессиональном будущем, девушка отметила, что у неё, конечно, есть желание расти по карьерной лестнице, но поскольку этот рост сопровождается и повышенной ответственностью за то, что ты делаешь, она к этому процессу относится разумно.

Фото: Андрей Фёдоров

– Мне ещё многому надо научиться. Любая работа, даже самая рутинная, даёт определённый опыт, который обязательно пригодится в жизни. Я, конечно, знаю, что способна на большее, но для этого нужны специальные знания, и их сначала необходимо получить. И я пока никуда не тороплюсь, постепенно вникаю во все процессы. Моя мама говорит, что все уроки, которые она получила в жизни, ей пригодились. И я на своём опыте продолжаю в этом убеждаться, – философски отметила Екатерина.

Иван Василишин: «IT – такая отрасль, где обучение не прекращается никогда»

Фото: Андрей Фёдоров

Ставку на своё развитие как высококлассного IT-специалиста в En+ Digital делает и Иван Василишин. Кстати, он тоже считает проект Академии IT хорошей стартовой площадкой для молодого специалиста, который хочет развиваться в этой сфере.

– Я понимал, что нагрузка при обучении в вузе и в Академии будет большая, но мне это было только в плюс: я расширял свои компетенции, углублял знания в нашей области, развивался, как специалист. Моментами это было не менее полезно, чем основное обучение, потому что программы и курсы, которые нам предоставляла En+ Group, были очень ёмкими, интенсивными, – рассказал Иван и добавил, что считает положительным фактом знакомство с En+ Digital ещё в студенческое время.

– Адаптация проходит гораздо легче, когда ты начинаешь вливаться в коллектив ещё до того, как приходишь работать на предприятие, и у тебя ещё нет боязни ответственности, которая возникает потом, когда тебе поручают сложные задачи, – считает Иван.

Сейчас молодой человек занимается web-разработками, и, по его словам, пока выполняет не самые большие задачи, нацеленные в основном на то, чтобы влиться в проект и показать, как он может их выполнять.

– Конечно, задачи постепенно усложняются. И вообще здесь нет такого, что тебе нечем заняться. Всегда есть работа. Но если есть время, можно подумать, как более креативно подойти к решению. Тем более, IT – такая отрасль, где всё очень быстро развивается, и наше обучение не прекращается никогда, – сделал акцент Иван.

А ещё он отметил, что не видит смысла уезжать из Иркутска, где находится центральный офис компании En+ Digital, или вообще из региона, в котором сосредоточены все промышленные площадки энергетического холдинга.

– Я планирую развиваться именно здесь, и хочу, чтобы хорошо было не только мне, но и компании. И это самое главное, – заверил Иван

Фото: Андрей Фёдоров

Компания En+ Group недавно подвела итоги первого этапа обучения студентов Академии IT, принятых во второй поток образовательного проекта энергохолдинга. По результатам защиты проектов перед экспертами En+ Digital решение о прохождении в следующий этап приняли 39 студентов, что почти вдвое больше чем годом ранее.

С каждым из них заключён целевой договор, согласно которому после получения диплома, выпускник будет гарантированно трудоустроен в En+ Digital. Будущие специалисты смогут получать повышенную стипендию от En+ Group, проходить практику на предприятиях компании, посещать визионерские лекции и иные мероприятия.

Впервые в этом году помимо студентов института информационных технологий и анализа данных ИРНИТУ попасть в Академию IT смогли учащиеся других факультетов вуза, заинтересованных в получении компетенций в сфере IT. Среди них молодые люди, обучающиеся авиа- и машиностроению, энергетике, недропользованию, архитектуре, строительству и дизайну.

Программа получила высокую оценку в научно-образовательной среде и стартует на площадках Сибирского федерального университета (Красноярск), Иркутского и Братского государственных университетов.

Содействие профессиональному становлению талантливой молодёжи – приоритет для En+ Group, определенный Олегом Дерипаской ещё на этапе формирования бизнесов. Использование современных практик и технологий способствует развитию молодых талантов, которые могут предложить производству новые решения, направленные на повышение конкурентоспособности предприятий на мировом рынке.