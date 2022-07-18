На расширение производства железобетонных опор в Тулуне выдадут заём под 1% годовых

Наблюдательный совет Фонда развития промышленности Иркутской области одобрил заявку ООО «Энергокомплекс-ИКС» из города Тулуна на льготный заем. Деньги направят на расширение производства железобетонных опор и приставок к ним – это основные опорные элементы при прокладке линий электропередач.

«Главной целью Программы развития электроэнергетики Иркутской области на период 2022-2026 годы, утвержденной губернатором Игорем Кобзевым, является обеспечение надежной работы всей энергосистемы Иркутской области. Основа для этого — реконструкция и строительство новых линий электропередач. Это гарантирует высокий спрос на продукцию, которую производит ООО «Энергокомплекс-ИКС». Уже сейчас стоимость этой продукции ниже, чем у конкурентов. А благодаря приобретению нового оборудования за 5 лет объём производства составит 5 720 единиц по каждой позиции», — объясняет председатель Наблюдательного совета ФРП Иркутской области, первый заместитель председателя Правительства региона Руслан Ситников.

Объем займа – 5 млн рублей на 5 лет под 1% годовых. Эта сумма — лишь треть от общей инвестиционной стоимости проекта, другие 2/3 инициатор проекта финансирует самостоятельно. За время пользования заёмными средствами прогнозная налоговая отдача от проекта составит 14,2 млн рублей.

«То, что производственная площадка расположена в Тулуне, является ещё одним преимуществом проекта – город располагается на федеральной трассе, а значит, легко отправлять продукцию и на запад, и на восток, — подчёркивает директор Фонда развития промышленности Иркутской области Яна Шевченко. – Ну, и конечно, для нашего Фонда важно поддерживать зрелые проекты, которые локализуются не только в крупных промышленных городах региона».

Готовую продукцию ООО «Энергокомплекс-ИКС» планирует по-прежнему поставлять в рамках выигрываемых тендеров: благодаря более конкуретоспособным расценкам и высокому качеству на тендерные закупки уходит порядка 90% всего производимого объёма. В общей сложности ассортиментный ряд производимой предприятием продукции насчитывает свыше 60 единиц железобетонных изделий.