Губернатор Приангарья Игорь Кобзев провел рабочую встречу с послом РФ в Монголии Искандером Азизовым

Обсуждались вопросы совместной работы региона и дипломатического представительства по расширению экономических и культурно-гуманитарных связей Приангарья с Улан-Батором, рассказали SIA.RU в пресс-службе правительства Иркутской области.

Фото пресс-службы правительства Иркутской области

– Отмечу, что двусторонние связи Иркутской области и Монголии имеют давнюю историю добрососедских отношений, и в последнее время развиваются достаточно динамично. Иркутская область продолжает оставаться одним из ведущих поставщиков топливно-энергетических ресурсов в Монголию. Также Приангарье экспортирует продовольственные товары, изделия машиностроения, минеральную продукцию, продукцию химической промышленности. Из Монголии осуществляются поставки плавикового шпата, имеющего широкое применение в строительной отрасли региона, – рассказал Игорь Кобзев.

Губернатор заверил, что правительство Иркутской области заинтересовано в наращивании взаимной торговли. Так, в апреле текущего года прошло несколько встреч с генеральным консулом Монголии в Иркутске Жигмэдом Энхжаргалом. По их итогам правительство региона совместно с Торгово-промышленной палатой Восточной Сибири и генконсульством Монголии в Иркутске прорабатывает вопрос создания совместного производства готовых изделий из кашемира. Данный проект нашел отклик у участников кластера легкой промышленности.

Искандер Азизов отметил, что монгольская сторона также желает расширить экспорт своей продукции в Россию.

– Сейчас объем товарооборота из Монголии к нам на порядок меньше, чем из России в Монголию. Естественно, им хотелось бы больше поставлять товаров на российский рынок. Это мясо, мясопродукты, сырье и изделия из шерсти и кашемира, кожа и кожаные изделия, – сообщил дипломат.

Помимо торговли расширение взаимовыгодного сотрудничества двух стран видится в сферах науки и образования. В настоящее время в иркутских вузах учится более 200 студентов из Монголии, это треть от квоты на поступление в российские вузы граждан этой страны. Искандер Азизов назвал Иркутскую область «воротами в Монголию». В связи с этим весьма перспективное направление – туризм, например, по маршруту Байкал – Хубсугул и дальше в Китай.

Искандер Азизов пригласил Игоря Кобзева совершить визит в Улан-Батор, где российское посольство окажет содействие в переговорах с властями и бизнесом Монголии. Губернатор согласился с тем, что такой визит необходим, и для этого нужны предложения Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири и совета ректоров Иркутской области. Кроме того, регион намерен продолжить развитие отношений с монгольскими аймаками, в настоящее время в МИД России проходят процедуру согласования два договорных документа.