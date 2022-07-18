ИНК выпустила около 50 тыс. молоди хариуса в реку Лену в Усть-Кутском районе

Иркутская нефтяная компания в рамках реализации ежегодной программы по сохранению биоразнообразия выпустила около 50 тыс. мальков хариуса в реку Лену в Усть-Кутском районе, рассказали SIA.RU в компании.

В экологической акции также приняли участие представители администрации Усть-Кута и района, сотрудники рыбоохраны, рыбзавода, участники общества охотников и рыболовов, эковолонтеры.

Выпуск молоди был осуществлен в устье реки Туруки – притока Лены. Рыбу доставили с Бельского рыбзавода, расположенного в Усольском районе. Ранее на предприятии оплодотворенную икру хариуса заложили на инкубацию. Подготовка к выпуску мальков началась в апреле 2022 г.

Молодь достигнет промысловых размеров через 3-5 лет. В ближайшие годы в рамках программы планируется провести мониторинг количества рыбы в Лене.

Одним из основных приоритетов ИНК является сохранение биологического разнообразия и экосистем на территории присутствия. В рамках строительства Иркутского завода полимеров в Усть-Куте и других производственных объектов в компании предусмотрены мероприятия по зарыблению реки Лены и Братского водохранилища. В 2021 году в Усть-Кутском районе компания выпустила 400 тыс. молоди хариуса. До конца лета 2022 года также запланирован выпуск более 49 тыс. молоди пеляди, хариуса, сазана в Братское водохранилище.