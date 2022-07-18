Иркутских 11-классников приглашают в Первый Университетский лицей

Одиннадцатый класс – важный и ответственный период для каждого школьника. Успешно пройти этот непростой этап жизни поможет Первый Университетский лицей – образовательный проект промышленника и общественного деятеля Олега Дерипаска. Лицей готовит школьников к поступлению в ведущие вузы страны, в первую очередь – МГУ им. М.В. Ломоносова. Поступить в лицей можно из любого региона страны, в том числе, и из Иркутской области, учеба и проживание бесплатны. Сейчас стартовал набор в 11 класс физико-математического профиля, онлайн-экзамены пройдут 1 августа.

«11 класс – самое ответственное время в жизни школьника, когда он должен точно знать, в какой вуз и на какой факультет будет поступать. В Первом Университетском лицее мы не просто готовим одиннадцатиклассников к сдаче ЕГЭ, а выстраиваем индивидуальную образовательную траекторию для каждого школьника – ориентируясь на его цели и задачи в высшей школе. Дополнительным преимуществом является возможность учиться напрямую у преподавателей и выпускников МГУ – это помогает лицеистам лучше подготовиться к требованиям Университета и быстрее адаптироваться в будущей учебной среде», – комментирует академический директор Первого Университетского лицея Андрей Гладилин.

Претенденты на поступление в 11 класс должны будут сдать 3 экзамена: по математике, физике и русскому языку. Экзамены состоятся в онлайн-формате 1 августа, для участия в нем необходимо зарегистрироваться на сайте лицея. Для победителей региональных этапов Всероссийской олимпиады школьников по математике и физике особые условия – они автоматически получают 100 баллов за соответствующий предмет.

Организаторы подчеркивают, что экзамены пройдут в онлайн-формате с прокторингом, что предполагает наблюдение за работой кандидата с помощью специального программного обеспечения. Наблюдатель – проктор – будет видеть каждое действие, которое выполняется на компьютере, и при необходимости сможет общаться с кандидатом по видеосвязи или в чате. Для участия в онлайн-экзамене необходимо выполнить минимальные технические требования: персональный компьютер или ноутбук должен быть оборудован веб-камерой, динамиками и микрофоном, а также подключен к устойчивому интернет-соединению.

Экзаменационные работы проверит приёмная комиссия, в состав которой входят преподаватели Первого Университетского лицея и МГУ имени М.В. Ломоносова. Результаты будут объявлены в августе.

Ранее Первый Университетский лицей провел набор в 7 и 10 классы. Приёмная кампания прошла по всей стране, экзамены писали в Нижнем Новгороде, Рязани, Красноярске, Иркутской области и Краснодарском крае. В экзаменах приняли участие больше 1000 школьников, из них в финальный тур – смену учебного лагеря на базе лицея – прошло 200 человек из Сибири, центральных регионов России, а также ЮФО и СКФО. Итоговые списки поступивших в 7 и 10 классы будут также объявлены в августе.

В Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского подчеркивают, что ждут будущих Циолковских, Менделеевых и Ковалевских со всей страны. Образовательный проект официально стартовал в апреле в городе Усть-Лабинске Краснодарского края при поддержке Олега Дерипаски. Он рассчитан на 475 учащихся 7-11 классов. Учеников лицея готовят к поступлению на естественно-научные факультеты лучших вузов страны, в первую очередь МГУ. Обучение в лицее бесплатное, для проживания иногородних школьников построен комфортный кампус на 200 мест.

Инфраструктура Первого Университетского лицея занимает в Усть-Лабинске 4,5 га и включает в себя учебный корпус с современными аудиториями и лабораториями, двухэтажной библиотекой, актовым и обеденным залами; спортивный комплекс с 25-метровым бассейном и тренажерными залами, кампус для проживания лицеистов и большую парковую зону. На улице оборудованы стадион, баскетбольная, волейбольная и тренажёрная площадки и корты для большого тенниса.

В распоряжении учеников – не только территория самого Лицея, но и собственный летний лагерь «Ломоносовский», расположенный у черноморского поселка Криница под Геленджиком.