Создание эндокринологических центров по программе «Борьба с сахарным диабетом» обсудили в Приангарье

Губернатор Игорь Кобзев встретился с руководителем Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Натальей Мокрышевой.

«Обсудили ресурсы для создания регионального эндокринологического центра в нашем регионе. В первую очередь нужно определиться с базовым медицинским учреждением. Выстроить систему управления на территории региона. Кадровый потенциал есть. Мы заинтересованы в таком центре», – пишет губернатор в Телеграм-канале.

Сейчас в регионе более 85 тыс. жителей с сахарным диабетом.