В Приангарье в июне зафиксирована дефляция

В Иркутской области в июне по сравнению с предыдущим месяцем, как и в России, зафиксирована дефляция. Цены на продовольственные товары за месяц снизились в среднем на 0,36%, такие данные приводят в службе потребительского рынка и лицензирования региона. Дефляция стала результатом сезонного снижения цен на плодоовощную группу товаров нового урожая.

В июне 2022 года из социально значимых продовольственных товаров первой необходимости зафиксировано снижение цен на: капусту белокочанную свежую (на 22,19%), сахар-песок (на 3,59%), кур охлажденных и мороженых (на 2,12%), крупу гречневую-ядрицу (на 1,95%), молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% (на 0,83%), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов (на 0,55%), баранину (кроме бескостного мяса) (на 0,48%), соль поваренную пищевую (на 0,31%), хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной (на 0,26%), масло подсолнечное (на 0,22%), рыбу мороженую неразделанную (на 0,09%).

Рост цен носил сезонный характер, говорится в официальном сообщении, Так, цены выросли на картофель (на 13,31%) и морковь (на 4,89%). Также в июне незначительно подорожали рис шлифованный, яйца куриные, говядина (кроме бескостного мяса), вермишель, мука пшеничная. Как отмечают в службе, торговые объекты в регионе в июне текущего года работали в штатном режиме. Спрос на товары первой необходимости находится на обычном уровне.

По итогам шести месяцев 2022 года в рейтинге 85 российский регионов по уровню продовольственной инфляции Иркутская область заняла 21 место, в Сибирском федеральном округе – 1 место (минимальное значение).