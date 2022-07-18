200 млн рублей направят в этом году на строительство автомобильной дороги Киренск – Казачинское

Строительство автомобильной дороги Киренск – Казачинское в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» выполнено на 71 %. Активно ведется строительство третьего и четвертого этапов дороги на участке с 31-го по 65-й км. Уже сделаны устройство рабочего слоя и планировка верха земляного полотна, монтаж железобетонной трубы. Об этом сообщают в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона. На объект выделили 200 млн рублей, из которых 130 млн рублей – из федерального бюджета.

По поручению Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, в 2023 году автомобильную дорогу необходимо привести в нормативное состояние. Ввод 16,5 км запланирован на осень 2022 года, подрядная организация – АО «Дорожная служба Иркутской области».

– Основная магистраль Киренск – Казачинское к 2023 году должна соответствовать необходимым требованиям. Работы на объекте трудоёмкие, но крайне необходимые: это устройство 13 водопропускных труб, строительство двух железобетонных мостов и многое другое. Дорогу необходимо привести в нормативное состояние, чтобы в любое время года, включая межсезонье, по ней возможно было проехать, – отметил Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

На автомобильной дороге Киренск – Казачинское будет переходный тип покрытия, вид покрытия – щебеночно-песочная смесь.

– Эта дорога связывает Киренск с другими населенными пунктами и не имеет альтернативы. Она входит в опорную сеть Иркутской области, и потому на нее направлено особое внимание. Автомобильная дорога протяженностью 132 км, работы были разбиты на четыре этапа, – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Максим Лобанов. – Благодаря привлечению федеральных средств национального проекта «Безопасные качественные дороги» мы можем обеспечить бесперебойный проезд автомобилей на такой важной автомобильной дороге.

По первым двум этапам построили около 16,4 км, по третьему и четвёртому – 16,5 км. Будет установлено металлическое барьерное ограждение, сигнальные столбики, искусственные сооружения, дорожные знаки, проведено обустройство прилегающей территории.

Ранее приведен в норматив участок дороги с 65-го по 104-й км. По завершению работ будет ликвидирован грунтовый разрыв на автомобильной дороге Киренск – Казачинское, находящийся в неудовлетворительном состоянии.