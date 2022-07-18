Новости

Спрос на вторичную недвижимость снижается пятый месяц подряд. Почему это плохо для всего рынка

Спрос на вторичную недвижимость Москвы снижается пять месяцев подряд. Не стал исключением и июнь. В первом летнем месяце 2022 года интерес к покупке вторички снизился на 1,73% относительно мая текущего года, отмечают эксперты «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы». 

В целом, за полгода, с января по июнь 2022 года, спрос на покупку недвижимости у физических лиц в Москве, снизился на 13,74% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Читайте также:

Более 12 тыс. заявок подано в России на льготную IT-ипотеку
18 июля 2022
Продажи новостроек в Иркутской области упали в три раза
18 июля 2022

«Есть два фактора, которые сегодня могут повысить спрос на вторичном рынке жилья. Во-первых, это повышение заработной платы людей. Пускай эти повышения коснутся только бюджетников, однако это всё равно изменит ситуацию. Во-вторых, это снижение ипотечных ставок. Сейчас средняя ипотека на вторичном рынке выше 10% – это очень много. Хорошим вариантом будет, если ставка снизится до отметки в 6—7%», – отметил генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков. 

По его словам, сейчас из-за низкого спроса на вторичном рынке страдают две категории. Первые – это те, кому надо срочно продать из-за изменившихся доходов и необходимости срочно продать объект. В этом случае человеку приходится очень сильно снижать стоимость – дисконты доходят до 30%. Второй категорией, страдающей от снижения спроса на вторичке, как ни странно, являются застройщики, ведь тот, кто продаёт что-то на вторичке, как правило, меняет объект на новый и более качественный. У девелоперов нет возможности остановить продажи, так как у них ежемесячные прямые затраты. В связи с этим количество сделок на вторичном рынке важно не только для этого сегмента, но и для рынка в целом.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Льготная ипотека 2022, последние новости #ипотека #льготнаяипотека #новостройки #ипотека":
Все материалы сюжета (533)


Реклама на сайте

Бизнес о кризисе 2022
Рецессия российской экономики затянется на несколько лет
Минпромторг: IKEA пока не подтвердила планы по продаже торговых точек
Выпуск стали в России стал невыгодным
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании