Спрос на вторичную недвижимость снижается пятый месяц подряд. Почему это плохо для всего рынка

Спрос на вторичную недвижимость Москвы снижается пять месяцев подряд. Не стал исключением и июнь. В первом летнем месяце 2022 года интерес к покупке вторички снизился на 1,73% относительно мая текущего года, отмечают эксперты «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы».

В целом, за полгода, с января по июнь 2022 года, спрос на покупку недвижимости у физических лиц в Москве, снизился на 13,74% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Есть два фактора, которые сегодня могут повысить спрос на вторичном рынке жилья. Во-первых, это повышение заработной платы людей. Пускай эти повышения коснутся только бюджетников, однако это всё равно изменит ситуацию. Во-вторых, это снижение ипотечных ставок. Сейчас средняя ипотека на вторичном рынке выше 10% – это очень много. Хорошим вариантом будет, если ставка снизится до отметки в 6—7%», – отметил генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков.

По его словам, сейчас из-за низкого спроса на вторичном рынке страдают две категории. Первые – это те, кому надо срочно продать из-за изменившихся доходов и необходимости срочно продать объект. В этом случае человеку приходится очень сильно снижать стоимость – дисконты доходят до 30%. Второй категорией, страдающей от снижения спроса на вторичке, как ни странно, являются застройщики, ведь тот, кто продаёт что-то на вторичке, как правило, меняет объект на новый и более качественный. У девелоперов нет возможности остановить продажи, так как у них ежемесячные прямые затраты. В связи с этим количество сделок на вторичном рынке важно не только для этого сегмента, но и для рынка в целом.