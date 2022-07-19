Траты россиян на «школьный набор» выросли за год на 15%

В первой половине лета родители купили товаров к школе на 25% больше, чем в прошлом году, при этом в онлайне – на 89%. Средний чек затрат для сбора ребенка в школу в июне-июле составлял 13 364 руб., что на 15% больше, чем в прошлом году.

Эксперты Чек Индекса отмечают, сейчас более 60% покупок товаров к школе приобретается в онлайне, в основном на площадках маркетплейсов. При этом объем онлайн-покупок в натуральном выражении (шт.) увеличился за год на 89%, в то время как в целом «год к году» вырос на 25%.

Родители начали следовать стратегии «запасливого» потребления, стараясь приобрести больший объем товаров из школьного набора заранее, чтобы лучше и дольше выбирать, избежать ажиотажа в конце июля и августе. Похожая практичная стратегия наблюдалась и в прошлом году, но сейчас, на фоне «сберегательной» концепции, сместились акценты спроса.

Если в прошлом году в первой половине лета родители больше покупали канцелярии и рюкзаков, и меньше одежды, в этом году чаще приобретались предметы одежды и обуви, прежде всего универсальные повседневные виды одежды (рубашки, брюки, обувь и др.). Этому способствует в том числе возрастающая маркетинговая активность селлеров на маркетплейсах.

Продажи первой половины лета показывает, более ранними покупками родители стремятся нивелировать риски ценовых повышений в преддверии начала учебного года.