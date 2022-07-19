Повышение зарплаты в этом году намерены просить 13% работников Иркутской области

Служба исследований hh.ru выяснила, как часто работники Иркутской области недовольны своей нынешней заработной платой, что именно их не устраивает, а также, кто из них намерен в этом году обсуждать с работодателем индексацию зарплаты.

13% работников Иркутской области намерены в этом году просить повышение зарплаты. Чаще всего о таких планах заявляют ИТ-специалисты (32%), представители сельскохозяйственной отрасли (26%) и сотрудники из сферы добычи сырья (25%). Реже всего такие намерения имеют топ-менеджеры (10%), специалисты по продажам (12%), а также бухгалтеры и финансисты (14%).

Среди регионов России, лидерами по доле сотрудников, которые планируют обсуждать индексацию зарплаты в нынешнем году, стали Тюменская область (31%), Ленинградская и Омская области (по 30%). Наименьшие показатели зафиксированы в Свердловской и Оренбургской областях (по 10%).

Возрастные группы, которые чаще всего считают, что их зарплаты должны быть проиндексированы – сотрудники в возрасте 25-34 года (22%) и 35-44 года (20%). Наоборот, наиболее пассивны в данном вопросе возрастные работники старше 55 лет, среди них лишь 15% готовы обсуждать повышение зарплаты.

При этом, 50% работающих иркутян недовольны в настоящий момент своей зарплатой, и оценивают ее как слишком низкую. Чаще всего об этом заявляют сотрудники их сферы безопасности (68%), рабочий персонал (64%), сельскохозяйственные работники (63%), представители сферы развлечений и масс-медиа (60%).

Кроме того, у сотрудников есть и другие претензии к оплате труда. Так, 36% сообщили, что им не оплачивают переработки, 27% пожаловались, что заработную плату давно не повышали, 23% говорят о том, что у них маленький оклад и заработок зависит в основном от премий и бонусов, 7% приходится платить штрафы, 2% говорят о том, что им выдают серую зарплату, а 2% задерживают зарплату.

14% работающих жителей области ответили, что их все устраивает в нынешней оплате труда, и это, кстати, самые высокие показатели по России.

Напомним, средняя предлагаемая заработная плата в Иркутской области по итогам июня составила 55,4 тысяч рублей, что на 3% больше, чем в среднем по стране. А средняя ожидаемая – 44,9 тысяч рублей, что на 19% отличается в меньшую сторону от средних зарплатных ожиданий россиян.