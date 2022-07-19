Энергопотребление в России упадёт на 5% в 2022 году

Санкционное давление уже начинает сказываться на энергопотреблении в России. В июне промышленность начала снижать объем потребления впервые после начала боевых действий на Украине, сообщил в интервью «КоммерсантЪ» директор «Сообщества потребителей энергии» Василий Киселев. По его прогнозам, в 2022 году энергопотребление в стране упадёт на 5%, в 2023 вряд ли сможет восстановиться.

– Электропотребление – хороший индикатор самочувствия экономики. Если в первом полугодии еще были запасы и текущие поставки, то сейчас проблемы нарастают, санкционное давление — ломка кооперационных связей, закрытие зарубежных рынков сбыта – уже начинает сказываться. Учитывая прогноз снижения ВВП и ситуацию в энергоемких секторах, мы ожидаем, что в целом за текущий год потребление электроэнергии упадет минимум на 5% без учета погодного фактора. То есть если первое полугодие мы прошли с ростом на 2%, то во втором полугодии ожидаем около минус 8%, – сообщил господин Киселёв.

Он считает, что самая сложная ситуация будет в энергосистемах, где концентрируется энергоемкая промышленность: черная металлургия, трубная промышленность, горнодобывающие предприятия, машиностроение и прочее. При этом по его прогнозам, и в следующем, 2023 году, энергопотребление не выйдет в плюс.