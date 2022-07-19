Сотрудники ДПС посетили парковку под Глазковским мостом и дрифт-площадку возле острова Конный в Иркутске

Горожане жалуются на шум в этих местах чаще всего, сообщили в ГУ МВД Иркутской области.

После 23 часов в пятницу и субботу несколько нарядов ДПС направились на адреса, с которых поступают жалобы горожан. Чаще всего это район парковки под Глазковским мостом и дрифт-площадка возле острова Конный.

В пятницу полицейские обнаружили несколько компаний. От дождя они спрятались под эстакаду. Большинство из них не создавали проблем местным жителям. Однако были и те, кто решил повеселиться под музыку, не обращая внимание на стоящий напротив жилой дом.

Присутствующих предупредили, что шум в ночное время чреват штрафом. Помимо этого, выяснилось, что у одного из автолюбителей отсутствовало водительское удостоверение. За это ему грозит штраф до 15 тысяч рублей, а его иномарка помещена на охраняемую стоянку.

На транспортном средстве другого автовладельца с нарушением был установлен номер. В отношении иркутянина составлен протокол. Санкция статьи предусматривает штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок до трех месяцев.

При повторной проверке парковка под старым Ангарским мостом оказалась пуста. На следующий день рейдовых мероприятий в указанных районах также было несколько авто с молодежью. После беседы они разъехались.

Сотрудники полиции поставили на контроль данные места и намерены проводить подобные проверки регулярно.