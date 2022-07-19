«Открываем Россию вместе»: СберСтрахование и RUSSPASS запустили проект для туристов

Дочерняя компания Сбера СберСтрахование и цифровой туристический сервис RUSSPASS запустили проект «Открываем Россию вместе». Его участники могут изучить маршруты для путешествий по всей России, оформить страховые полисы по ряду программ с выгодой 25%, а также поучаствовать в розыгрыше ценных призов.

На сайте проекта представлены маршруты и рекомендации опытных путешественников по 10 городам России: Москве, Санкт-Петербургу, Сочи, Калининграду, Владимиру, Костроме, Казани, Иркутску, Горно-Алтайску и Петропавловску-Камчатскому. В путеводителях уже отмечены все достопримечательности, которые обязательно стоит посетить, указан транспорт, которым можно добраться до локаций, наиболее популярные рестораны и кафе и другая информация, которая может быть интересна гостям города. Все маршруты и подборки подготовлены RUSSPASS специально для СберСтрахования.

Если готовый план не подойдёт, пользователь может составить свой собственный: база RUSSPASS позволяет найти интересные места в любом регионе России, забронировать отели, купить билеты и заказать экскурсии.

Чтобы обезопасить путешественника от непредвиденных ситуаций в поездке, СберСтрахование предлагает оформить страховые полисы по программам «Страхование путешественников» и «Защита дома» с выгодой 25%.

Между участниками спецпроекта, которые купили страховые полисы и зарегистрировались в конкурсе, пройдёт розыгрыш подарков. Главным призом станут выходные в загородном отеле для двоих. Победители будут объявлены в августе.

Полина Тризонова, руководитель пресс-службы Сбербанка:

«Внутренний туризм сейчас очень динамично развивается: жители России открывают для себя различные регионы с потрясающей природой и уникальной культурой. Сбер поддерживает этот процесс и помогает расширить возможности путешественников, в том числе в рамках проекта "Открываем Россию вместе"».

Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка СберБанка:

«Иркутская область пользуется спросом у туристов. И это не удивительно, ведь одна из главных природных достопримечательностей региона – озеро Байкал, включенное в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Летом здесь собираются любители отдыха на природе, а зимой, когда водоем превращается в гигантский каток, путешественники приезжают увидеть уникальный прозрачный лёд. Кроме того, на байкальском острове Огой находится Буддийская ступа Просветления — ещё один центр притяжения туристов. Маршрут для путешествий по Иркутской области можно найти на сайте проекта "Открываем Россию вместе". Также, отправляясь в поездку, не забывайте об оформлении страховки для туристов. Наличие полиса позволит получить медицинскую помощь в частных клиниках, а также денежную компенсацию при задержке рейса и утере багажа».

Не беспокоиться о собственном здоровье и безопасности жилья, которое на время поездки осталось без присмотра, позволит наличие страховки от СберСтрахования.

Программа «Страхование путешественников» предусматривает защиту от непредвиденных ситуаций в поездках по России или за границу. Страховку можно оформить на одну поездку или для многократных поездок в течение года. В базовое покрытие программы входит медицинская помощь и транспортировка, риски утери или кражи документов, поисково-спасательные работы. Спектр покрываемых рисков можно расширить в зависимости от потребностей клиента. Например, можно застраховаться от отмены поездки или досрочного возвращения, утери багажа, задержки рейса.

Программа добровольного страхования жилья «Защита дома» представляет собой онлайн-конструктор, с помощью которого клиент может выбрать перечень актуальных для него рисков и страховые суммы. Застраховать можно квартиру, апартаменты, дом или дачу. Стоимость подписки на месяц начинается от 272 рублей.

RUSSPASS — цифровой туристический сервис, где можно забронировать отель, приобрести железнодорожные и авиабилеты, заказать столик в ресторане и многое другое. Всего на сервисе доступно свыше 5 тысяч турпредложений по всем регионам России. RUSSPASS разработан по инициативе Правительства Москвы в 2020 году. Реализацию проекта курирует Комитет по туризму города Москвы совместно с Департаментом информационных технологий.