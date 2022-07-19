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За сутки в Иркутской области произошло 9 пожаров

Погибших, пострадавших нет, эвакуированы 16 человек, сообщили в ГУ МЧС Иркутской области.

Горели:

  • 2 жилых дома,
  • 2 многоквартирных дома,
  • 1 садовый дом,
  • 1 хозяйственная постройка,
  • 3 неэксплуатируемых строения.

По предварительной информации, причиной 4 пожаров стало неосторожное обращение с огнём, в 4 случаях причина пожара – короткое замыкание, один пожар произошёл из-за поджога.  В городе Иркутске во время возгорания в квартиры в 17-этажном доме эвакуировались 15 человек.

Всего в Иркутской области с начала года произошло 3 903 пожара. 561 человек спасен на пожарах, эвакуированы 3 234 человека.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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