За сутки в Иркутской области произошло 9 пожаров

Погибших, пострадавших нет, эвакуированы 16 человек, сообщили в ГУ МЧС Иркутской области.
Горели:
- 2 жилых дома,
- 2 многоквартирных дома,
- 1 садовый дом,
- 1 хозяйственная постройка,
- 3 неэксплуатируемых строения.
По предварительной информации, причиной 4 пожаров стало неосторожное обращение с огнём, в 4 случаях причина пожара – короткое замыкание, один пожар произошёл из-за поджога. В городе Иркутске во время возгорания в квартиры в 17-этажном доме эвакуировались 15 человек.
Всего в Иркутской области с начала года произошло 3 903 пожара. 561 человек спасен на пожарах, эвакуированы 3 234 человека.