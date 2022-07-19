Сбер запускает ряд акций ко Дню работника торговли

Ко Дню работника торговли, который отмечается 23 июля, Сбер вместе с партнёрами подготовил ряд выгодных предложений для малого бизнеса. В акциях участвуют продукты, которые помогут в развитии и оптимизации торговой деятельности. Среди специальных предложений:

Минимальная комиссия на интернет-эквайринг от ЮKassa

Специально для новых клиентов, подключающих ЮКassa, доступна комиссия 0,0001% за платежи картами и кошельком ЮМoney: на 30 дней или пока оборот не достигнет 100 000 ₽ — смотря что случится раньше. ЮKassa — сервис для приема онлайн-платежей для бизнеса.

Предложения для продвижения онлайн-торговли

Специальное предложение на сервис для повышения продаж на сайте с помощью виджетов и лент рекомендаций — СберЛид: для всех новых клиентов, подключивших сервис в период действия акции, доступен любой тариф по цене 1500 ₽.

При подключении конструктора чат-бота для сайта или мессенджеров СберБизнесБот в указанные сроки и пополнении баланса сервиса от 1000 ₽ клиенты получают дополнительные 14 дней использования сервиса бесплатно.

Специальные предложения от партнеров банка

До 31 августа держателям бизнес-карт доступна скидка 15%, а также бесплатная доставка на первую покупку в СберМаркете, закажите доставку продуктов и канцелярии с доставкой в офис на выгодных условиях.

Еще больше предложений от партнеров можно найти в разделе «Бизнес-карты», «Привилегии и акции».

Алексей Шашкин, Директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка

В марте мы наблюдали некоторое снижение количества новых регистраций в розничной торговле, но сейчас эта сфера постепенно восстанавливается. Чтобы помочь предпринимателям развиваться еще эффективнее, Сбер обеспечивает их всеми необходимыми инструментами для работы, избавляя от рутинных задач. Ранее в июле банк запустил комплексное решение для онлайн-торговли по типу "Всё в одном", которое подойдет как действующим предпринимателям, так и тем, кто только начинает бизнес. А теперь мы сделали выгодные предложения на ряд продуктов, чтобы предприниматели могли сэкономить средства, направив их на дальнейшее развитие бизнеса и увеличение оборотов».

Специальные предложения будут действовать в период с 18 по 31 июля 2022. Ознакомиться с полным перечнем продуктов и сервисов можно на сайте акции.