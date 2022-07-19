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Объем ипотечного кредитования в Иркутской области в июне увеличился более чем в два раза

С 1,38 млрд руб. в мае до 2,97 млрд руб. в июне.

Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ) подвело итоги кредитной активности граждан в июне 2022 года на основании данных от кредиторов, передающих данные в бюро.

В целом по России в июне 2022 года количество новых ипотечных кредитов выросло по сравнению с предыдущим месяцем на 75%, а объемы увеличились на 68%. В июне нынешнего года было выдано 57,50 тыс. ипотечных кредитов на 219,15 млрд руб., в мае – 32,90 тыс. кредитов на 130,55 млрд руб. Средний размер новой ипотеки снизился на 4%: с 4,0 до 3,8 млн руб.

В пятерку лидеров по объемам ипотечного кредитования в июне 2022 вошли:

  • Москва – 5,79 тыс. кредитов на 44,08 млрд руб.,
  • Московская обл. – 3,96 тыс. кредитов на 24,31 млрд руб.,
  • Санкт-Петербург – 2,84 тыс. кредитов на 16,66 млрд руб.,
  • Краснодарский край – 2,02 тыс. кредитов на 8,06 млрд руб.,
  • Татарстан – 1,81 тыс. кредитов на 6,20 млрд руб.

Самые крупные размеры ипотечных кредитов отмечены в июне в:

  • Москве – 7,6 млн руб.,
  • Московской обл. – 6,14 млн руб.,
  • Санкт-Петербурге – 5,87 млн руб.,
  • Ленинградской обл. – 4,82 млн руб.,
  • Якутии – 4,30 млн руб.

Самый скромный средний чек (из ТОП-30 регионов по объемам выдач) у жителей Оренбургской обл. – 2,19 млн руб.

В десяти регионах отмечается двукратный и более рост объемов ипотечных выдач по сравнению с маем:

  • Алтайский край (+153%),
  • Самарская обл. (+136%),
  • Челябинская обл. (+129%),
  • Пермский край (+117%),
  • Нижегородская обл. (+116%),
  • Иркутская обл. (+115%),
  • Удмуртия (+106%), ХМАО (+105%),
  • Башкортостан (+101%),
  • Оренбургская обл. (+100%).

Самые низкие темпы роста – в Приморском крае: +29% к маю при росте количества новых кредитов на 31%. Самый высокий прирост среднего чека за месяц отмечен в Алтайском крае: +28%. В Ямало-Ненецком АО средний чек снизился на 8% по сравнению с предыдущим месяцем. Также снижение среднего чека отмечено еще в 16 регионах.

Всего за 6 месяцев 2022 г. банки выдали 514,30 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 1,77 трлн руб. Общее количество новых ипотечных кредитов снизилось на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объемы кредитования – на 32%. За 6 мес. 2021 г. россияне взяли в банках 908,59 тыс. кредитов на 2,60 трлн руб.

Напомним, что цены на жилье в Иркутске продолжают расти, но уже не такими темпами, как в начале года. По данным REALTY.IRK.RU, за второй квартал 2022 года новостройки в Иркутске выросли на 1,4%, вторичное жилье – на 0,7%. В первом квартале динамика была более выразительной: квадратный метр в иркутских новостройках за первые три месяца года стал дороже на 14%, квартиры на вторичном рынке – на 6,5%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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