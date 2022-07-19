Последствия сильного дождя устраняют в Иркутске

До конца недели в Иркутске сохранится неустойчивая погода, сообщили в мэрии.

По поручению мэра Иркутска Руслана Болотова коммунальные службы города переведены на усиленный режим работы. Ведется устранение последствий грозы и сильного дождя.

На улицах Трактовая, Напольная, Баррикад, Култукская, Полярная, Депутатская восстанавливают работу светофоров. Упали несколько деревьев.

В Правобережном и Ленинском округах устраняют повреждения линий электропередач. Восстановительные работы проводятся силами сетевых организаций.

По данным ФГБУ «Иркутское управление гидрометеорологической службы», на утро 19 июля выпало 11 мм осадков, что составляет 10% месячной нормы. Ожидается, что дождь продлится в течение всего дня, ночью и завершится во второй половине дня 20 июля.