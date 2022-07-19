Дерипаска: На перестройку российской экономики уйдет от 4-6 до 10-12 лет

Промышленник и общественный деятель Олег Дерипаска считает, что санкции являются «сильнейшим вмешательством» в экономические взаимоотношения между государствами в Евразии, которые создавались десятилетиями. Он уверен, что перестройка экономики России произойдёт рано или поздно. Скорость процесса будет зависеть от готовности страны отказаться от госкапитализма. «Только вот какой стимул создают санкции?», задается вопросом бизнесмен в своем телеграм-канале.

– Россия перестроит свою внешнюю торговлю и экономические взаимоотношения с другой группой государств. Да это будет сложно, займет 10-12 лет, если Россия не откажется от идей госкапитализма, 4-6 лет, если мы вернемся к рыночным основам нашей экономики. И я даже могу сказать, что потери-то будут не очень большие. Они будут, да, но итог – не очень большие потери с очень диверсифицированной внешней торговлей, – рассуждает Олег Дерипаска.

Он поясняет, «Европа и Россия совместно богатели почти 20 лет», «нельзя моментально разрушить эти связи», потому что «они возникли не на пустом месте, это взаимовыгодное сотрудничество имеет серьезный фундамент, который готовился полтора десятилетия с выходом на определенном этапе, перед первым финансовым кризисом этого столетия в 2005-2006 годах, на подготовку единой экономической зоны от Владивостока до Лиссабона». Санкции разрушат этот фундамент.

– А что получит Европа? Я затрудняюсь сказать. Явно не очень эффективную с точки зрения стоимости корзину импортируемых энергоносителей, а потеряет €250 млрд рынок сбыта своих товаров. Да, люди, безусловно, изменят свои привычки: меньше будут летать в Лондон, лечиться в Германии, учиться в Швейцарии, то есть мы серьезно разорвем культурные, научные, образовательные и многие другие контакты. Будет ли это более безопасная ситуация на Евразийском континенте? Нет, не думаю, – резюмирует Олег Дерипаска.