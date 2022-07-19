Минфин предложил закупать валюту на деньги от продажи нефти свыше 60 долларов за баррель – Ведомости

Концепция должна ослабить курс на 10-20 рублей.

Минфин предложил модифицировать бюджетное правило в следующих параметрах: ориентироваться при расчете базовых нефтегазовых доходов на цену отсечения в $60/барр. и зафиксировать объем добычи на уровне 9,5 млн барр./сутки. Об этих деталях инициативы министерства «Ведомостям» рассказал близкий к кабинету министров источник, информацию подтвердил федеральный чиновник. Как ранее сообщали СМИ со ссылкой на представителя министерства, Минфин внес предложения по корректировке механизма в правительство, но параметры не раскрывались.

Представитель Минфина сообщил, что обновленная конструкция бюджетных правил сейчас обсуждается на площадке правительства, но о конкретных решениях говорить пока преждевременно. Аналогично «Ведомостям» ответили и в пресс-службе Минэкономразвития. Представитель правительства оставил запрос без ответа.

Действие системы бюджетных правил почти сразу после введения антироссийских санкций было приостановлено. До этого механизм выполнял главным образом две функции. Во-первых, стабилизировал расходы бюджета на определенном уровне: в периоды благоприятной конъюнктуры их рост был ограничен, но во время спада нефтяных котировок размер трат не уменьшался, поскольку они были обеспечены накопленными из сверхдоходов резервами – их источником служил фонд национального благосостояния (ФНБ). Вторая функция правила – влияние на курс рубля и рост его предсказуемости. Налоги от продажи нефти по более высокой, чем цена отсечения, стоимости направлялись на покупку иностранной валюты, что удерживало рубль от укрепления в периоды подъема сырьевого рынка. Во время ухудшения конъюнктуры накопленные в ФНБ иностранные активы, наоборот, продавались за рубли, что не позволяло курсу обвалиться.

Агентом Минфина по операциям в рамках бюджетного правила выступал ЦБ, который также накапливал золотовалютные резервы и мог самостоятельно, за счет своих активов, проводить валютные интервенции для стабилизации курса. Российские резервы, как Минфина, так и Банка России, номинированные в валютах недружественных стран, в результате санкций были заморожены: заблокированными оказались примерно $300 млрд, т. е. около половины всех активов.