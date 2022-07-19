АТБ вошел в ТОП-25 активных пресс-служб

По данным финансового портала Brobank.ru пресс-служба Азиатско-Тихоокеанского банка заняла 23-е место в рейтинге самых активных пресс-служб банков во II квартале 2022 года. По сравнению с результатами прошлого квартала АТБ поднялся на 5 позиций. Рейтинг опирается на частоту добавления публикаций банком на своем официальном сайте.

Учитывая, что завершение июня позволяет подвести итоги и шести месяцев, сервис Brobank.ru определил и самые активные пресс-службы банков первого полугодия. В этом списке АТБ занимает 24-ю строчку.

Также пресс-служба АТБ вошла в ТОП-3 рейтинга по лучшему росту активности пресс-служб, улучшив свой предыдущий показатель на 16 позиций.

Общая конкуренция за попадание в рейтинги насчитывала 82 банка. Эксперты распределили места, основываясь на частоте публикации информационных поводов за счет добавления релизов, новостей, финансовых материалов, объявлений на официальном сайте банков-участников.

Азиатско-Тихоокеанский банк продолжает постоянное информационное взаимодействие со своими клиентами. Самые последние события о новых продуктах, предложениях и сервисах можно найти на нашем сайте в разделе Новости.