АТБ занял 15-е место среди самых активных банков в соцсетях

Эксперты портала Brobank.ru подвели итоги II квартала и первого полугодия 2022 года по работе 40 кредитных организаций с социальными сетями. По оценке обоих периодов Азиатско-Тихоокеанский банк занял 15-е место.

В анализе участвовали банки, входящие в ТОП-100 по объему собственных активов и с минимальной аудиторией 10 000 подписчиков во всех соцсетях. Рейтинг строился на среднестатистической ежедневной частоте публикаций в Вконтакте, Одноклассниках, Telegram. Учитывались посты во всех социальных сетях, где есть аккаунт банка. Обязательным условием была возможность перехода в группу с официального сайта структуры.

Кроме того, специалисты составили рейтинг активности финансовых организаций для каждой соцсети по отдельности. Так за первое полугодие в сети Вконтакте АТБ на 13-й строчке, в Одноклассниках занимает 8-е место, в Telegram – 19 место.

Определяя самые активные в соцсетях банки II квартала 2022 года аналитики портала зафиксировали смену самой предпочтительной площадки. Теперь финансовые институты по максимуму используют не ВКонтакте – приоритет отдается Telegram.