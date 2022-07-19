Около 20 тысяч человек приняли участие в праздновании Дня металлурга в Братске

Около 20 тысяч жителей Братска посетили мероприятия, организованные компанией РУСАЛ в честь День металлурга и 90-летия металлургической отрасли. Праздник начался в 11 утра на базе отдыха «Простоквашино». Спортивные соревнования, квесты и развлекательная программа для взрослых и детей продолжались целый день. А вечером на главной площади города братчан ждал концерт «Музыка МетALла», хедлайнером которого стала популярная российская певица Anna Asti, сообщает БСТ.

Подготовка к празднованию Дня металлурга – 2022 велась несколько месяцев. Сцену установили на главной площади Братска. Отмена пандемийных ограничений на массовые мероприятия сделала возможным подарить праздник не только тем, кто имеет прямое отношение к металлургии.

Занимать места братчане начали за два часа до начала концерта. Людские реки текли к площади Ленина со всех сторон. Здесь даже яблоку пришлось бы потрудиться, чтобы упасть. Выступления танцевальных коллективов и вокалистов, выступление местной кавер-группы, поздравления, в том числе и от основателя РУСАЛа Олега Дерипаски, которое зачитали со сцены. Поздравили виновников торжества также мэр Братска Сергей Серебренников и управляющий БрАЗа Евгений Зенкин.

– Профессия металлурга и алюминиевый завод практически ровесники нашего города. – сказал Сергей Серебренников. – Они не только плавят алюминий, а делают много нужных для города вещей. Давайте пожелаем БрАЗу стабильности, развития, а нам всем здоровья. С праздником!

– Это праздник для горожан, для заводчан, – высказался управляющий директор БрАЗа Евгений Зенкин. – Мы с вами – город-труженик. Всех поздравляю с наступившим Днем металлурга. Ура!

Еще одним подарком братчанам стало выступление Anna Asti. Экс-солистка популярного дуэта не так давно начала самостоятельную карьеру, записала альбом. По словам Асти, в Братске она дала свой первый сольный концерт.

– Я безумно благодарна тем, кто сегодня с нами проводит этот вечер, а он посвящен чудесному празднику, Дню металлурга, – прокомментировала Anna Asti, певица. – Спасибо этому празднику за то, что стал поводом сегодня нам увидеться, провести чудесно время, посвятить друг другу столько музыки и столько любви.

Эмоции зашкаливали и переливались через край. Особенно, когда певица спустилась к зрителям со сцены.

– Концерт очень понравился. Всё было просто непередаваемо, – рассказала Екатерина Ягомест, зрительница, гостья из Иркутска. – Самые незабываемые эмоции были, когда артистка вышла к зрителям и протягивала всем ручки. Это было так мило, и это мне сильно понравилось.

– Мне очень понравилось, особенно лирическая часть, костюмы, как это связано со светом и очень всё красиво, – поделилась Маша Гаврилова, зрительница.

К слову о свете. На выступлении звезды праздник не закончился. Сразу после него началось мультимедийное шоу, которое завершилось фейерверком.