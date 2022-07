Альфа-Банк стал генеральным партнером рыбного фестиваля Арктика в сети ресторанов Perelman People

Специально для новых клиентов Альфа-Премиум банк подготовил акцию «Ужин за наш счёт».

Чтобы получить в подарок ужин, необходимо оформить премиальную карту Альфа-Банка по QR-коду в меню и оплатить ей счёт в сети ресторанов Perelman People в Москве. Банк вернёт сумму чека до 5 тыс. рублей.

Премиальное обслуживание в первые 3 месяца бесплатное. Персонал ресторанов проконсультирует по поводу акции. Предложение действует до 30 октября.

Премиальная карта дает право на бесплатные проходы в бизнес-залах аэропортов, трансферы, такси и страхование в поездках для всей семьи. А ещё клиенты получат до 3% кэшбэка за все покупки и самые высокие ставки по вкладам.

Акция действует в сети Рыба моя и ресторанах I like wine, I like wine 2.0, I like grill, Beer & Brut и Жемчуга.

Подробнее о предложении здесь.