Почему продавцы трехлетних автомобилей не спешат снижать цены

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») проанализировали, как изменялись средние цены на наиболее востребованные трехлетние автомобили во втором квартале 2022 года. Несмотря на последовательную коррекцию цен на вторичном рынке, которую мы наблюдали после мартовского скачка в конце апреля-мае-июне, во втором квартале не нашлось ни одной модели, которая бы стала стоить дешевле относительно первого квартала текущего года (источник данных — Russian Automotive Market Research).

Рост ценников за второй квартал по наиболее ликвидным «трехлеткам» составил 8-22%, а с начала года машины в данном сегменте подорожали на 35-67%. Наименьшими «аппетитами» в апреле-июне отличались продавцы машин с пробегом корейских марок, а больше других пытались заработать те, кто владели исчезающими с отечественного рынка «японцами» и премиальными немецкими машинами.

По планам авторитейлеров, озвученным до февральских событий, доля продаж подержанных автомобилей через официальных дилеров могла возрасти до 30% лишь к концу 2023 года, а в выручке это направление редко у кого занимало к тому моменту 30-35%. Однако уже весной многим игрокам рынка стало понятно, что машины с пробегом становятся основным источником дохода. Этот факт существенно увеличил конкуренцию на рынке подержанных автомобилей в последние полгода. Теоретически это могло бы привести к снижению цен выкупленных автомобилей. Однако этот принцип сработал не везде.

В апреле во многих сегментах подержанных машин цены продолжали расти на волне мартовского ажиотажа. А в мае-июне, когда уже было понятно, что обороты «пробежного» рынка заметно падают, цены преимущественно снижались в сегменте автомобилей 5-7 лет и старше, тогда как по трехлетним авто тенденция была иной. Многие дилеры предпочитали увеличивать средние сроки оборачиваемости подобных ликвидных машин с пробегом с прежних 30-40 дней до двух-трех месяцев, но продолжать держать высокие цены. В свою очередь, перекупщики, получившие автомобили на волне высоких цен, вообще уходили из этого бизнеса или предпочитали также сохранять деньги в «железе» до стабилизации ситуации. И, наконец, сами владельцы машин, не успевшие продать их на волне высоких цен марта-апреля, в мае-июне продолжали ждать «лучшей погоды» на рынке.

Так или иначе, в самом ликвидном сегменте подержанных автомобилей до трех лет во втором квартале не произошло снижения цен. Более того, средние цены за апрель-июнь продолжали рост. Больше других (22%) прибавил BMW X5 — до 11,3 миллиона рублей. Баварская «трешка» подорожала немногим меньше — на 19,5%, до 5,2 миллиона рублей. Между ними на пьедестале расположилась Toyota RAV-4 (4,1 миллиона, +21,5%).

В десятку моделей, которые дорожали сильнее других, попали в основном «японцы» и «немцы». Среди них — Mazda СХ-5 (+17,6%), два Nissan — Qashqai (+16,6%) и X-Trail (+13,9) Toyota Camry (+14,9%) и BMW 5 (+13,2%). На удивление отстает от соотечественницы лишь Mercedes-Benz E (+10,7%). А замкнул топ-10 самый популярный корейский кроссовер Hyundai Creta (+13%).

Из российских моделей в список попала только Lada Vesta (1,25 миллиона, +12,8%). В возрасте до трех лет ее стараются продавать всего на 100-120 тысяч дешевле, чем просят за новую. Ее конкуренты по классу — Skoda Rapid (+10,6%), Kia Rio (+9,5%) и Hyundai Solaris (+8,2%) — всё еще отпугивают на вторичном рынке ценниками, которые выше, чем РРЦ на новые машины тех же моделей. И наконец, в топ-20 нашли себя также Kia Sportage и Sorento, Renault Kaptur, Volkswagen Tiguan и Hyundai Tucson. Они оказались дороже на 9-13% по сравнению с первым кварталом 2022 года.

В конце июня — начале июля на рынке можно наблюдать, что застоявшиеся на складах дорогие, в основном премиальные, автомобили все же начинали продавать на 10-15% дешевле. Но эти процессы кратковременны и скорее напоминали распродажу ради высвобождения оборотных средств, чем устойчивую тенденцию.

В целом на сегодняшнем рынке автомобилей с пробегом экземпляры до трех лет будут становиться все большей редкостью, за ними с самым большим рвением будут охотиться и дилеры, и перекупщики. При относительно стабильном курсе рубля сколько-нибудь значимого снижения цен, кроме носящего случайный характер, в этом сегменте не будет.

«Открытие Авто» — блок автобизнеса банка «Открытие». Создан на основе РГС Банка, присоединившегося к «ФК Открытие» 1 мая 2022 года. Входит в топ-5 ключевых игроков рынка по портфелю и топ-3 по объему выдач автокредитов. Партнерская сеть превышает 3,8 тысяч автосалонов по всей России. Корпоративные клиенты «Открытие Авто» выпускают более 65% всех новых HCV и LCV в РФ. 5 из ТОП-10 российских автодилеров являются клиентами банка.