Банк «Союз» присоединился к платформе Финуслуги Московской биржи

Банк «Союз» и компания «Диасофт» завершили проект по подключению банка к платформе личных финансов Финуслуги. Это увеличило доступность услуг банка для широкого круга потребителей и расширило географию новых клиентов.



Специалисты компании «Диасофт» внедрили в IT-ландшафт банка программный продукт «Управление маркетплейсом», интегрировали его с платформой Финуслуги и продуктом «Депозиты» от компании «Диасофт», который был установлен в банке ранее. Продукт «Управление маркетплейсом» входит в состав платформы развития Digital Q.Omnichannel, продукт «Депозиты» – в состав платформы развития Digital Q.Consumer.



Программный продукт «Управление маркетплейсом» автоматизирует учет операций, которые совершает клиент банка с депозитами: их открытие, досрочное и плановое закрытие.

В результате проекта банк получил возможность оперативно управлять параметрами депозитных продуктов на платформе Финуслуги, принимать заявки на размещение вкладов, открывать счета, заключать договоры и создавать другие объекты в продукте «Депозиты».



Олег Чернышов, Заместитель Председателя Правления Банка «Союз»: «Подключение Банка «Союз» к маркетплейсу упростило клиентский путь по оформлению вкладов и расширило онлайн-каналы продаж, в том числе позволило выйти в регионы, где отделений банка нет. Также платформа предоставляет услуги по идентификации и онбордингу клиентов на коммерческой основе, что позволило банку оптимизировать расходы на сеть дистрибуции и мобильных агентов, сэкономить на операционных расходах благодаря тому, что учет операций с депозитными договорами больше не требует ручной обработки и привлечения пользователей».



Евгений Сентябрев, директор департамента «Цифровые решения», член правления компании «Диасофт»: «Оставаться конкурентоспособными современным банкам позволяет выбор гибких IT-решений, обеспечивающих высокую скорость вывода новых продуктов на рынок. Компания «Диасофт» автоматизировала взаимодействие Банка «Союз» и платформы Финуслуги «под ключ», соблюдая требования Московской биржи по форматам обмена данными».



Платформа Финуслуги создана Московской биржей для увеличения доступности финансовых услуг 24/7 и независимо от места проживания пользователя. Платформа предоставляет широкие возможности выбора подходящего предложения по депозитам и оформления его полностью онлайн, без визита в офис кредитной организации.