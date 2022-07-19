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Программа Уралсиб Бонус стала доступна для зарплатных карт сотрудников бюджетных организаций

Владельцам зарплатных карт «Мир» Банка Уралсиб для сотрудников бюджетной сферы (тарифы «Бюджетный» и «Бюджетный 2»), а также Социальной карты Башкортостана (тариф «Зарплатный») стала доступна программа лояльности Уралсиб Бонус.  

Подключить программу Уралсиб Бонус можно в офисе Банка Уралсиб, или самостоятельно в мобильном приложении в 2 простых шага:  

  • Отключите услугу «Время в подарок». Для этого в разделе «О карте» выберите блок «Сервисы», далее – «Время в подарок», и нажмите «Отключить», введя пароль из СМС.  
  • Подключите программу Уралсиб Бонус. Обновите страницу (в мобильной версии – «оттянуть» экран вниз), появится блок «Важно» с кнопкой «Уралсиб Бонус», нажмите «Подключить», введя пароль из СМС. 

Уралсиб Бонус позволяет получать кешбэк до 3% каждый месяц. Максимальный процент кешбэка легко получить, пользуясь разными продуктами банка.  Ведь программа Уралсиб Бонус – это конструктор, в котором размер кешбэка зависит только от клиента: можно выполнить любое или все условия в определенном месяце, и соответствующий процент кешбэка будет применен ко всем покупкам* в этом месяце.  

Более подробно ознакомиться с условиями программы Уралсиб Бонус можно в приложенном файле. Свои вопросы по программе Вы можете задать по телефону «горячей линии» 8-800-250-57-57.  

*На ряд операций по оплате покупок и услуг бонусные рубли не начисляются (подробнее в Правилах программы). 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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