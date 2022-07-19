Игорь Кобзев: Правительство Иркутской области продолжит работу по улучшению инвестиционного климата в регионе

Результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата обсудили на совещании под руководством губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Участие в обсуждении в режиме видеоконференцсвязи принял директор лаборатории инициатив автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Андрей Дорошенко.



Фото с сайта правительства Иркутской области

Как пояснили в минэкономразвития региона, рейтинг рассчитан по 67 показателям. По оценке АНО «АСИ», Иркутская область заняла 22-е место в группе регионов.

Так, по направлению «Регуляторная среда» отмечен рост 10 показателей из 28, по направлению «Институты для бизнеса» – рост пяти показателей из 18, направление «Инфраструктура и ресурсы» показало рост девяти из 12 показателей, «Поддержка малого предпринимательства» –рост шести из девяти показателей.

Напомним, результаты нового Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах России представили во время Петербургского международного экономического форума в середине июня.Интегральный индекс составил 245,71 балла.– Мы видим прогресс по большинству показателей. Это значит, что работа по улучшению инвестиционного климата ведётся и даёт первые результаты – напомню, что по итогам 2021 года Иркутская область поднялась на 9-ю строчку в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов. Мы организовали системную работу: пересмотрели систему налогообложения, инвестиционное законодательство, выстроили диалог с малым бизнесом, создали систему мер поддержки. Итоги этой деятельности мы увидим со временем, накопительным эффектом, – подчеркнул Игорь Кобзев.С детальным докладом по каждому показателю на совещании выступила министр экономического развития региона Наталья Гершун. Она подчеркнула: по 30 показателям наблюдается положительная динамика.В начале июля состоялась серия семинаров исполнительных органов государственной власти Иркутской области и институтов развития бизнеса с представителями АНО «АСИ» по вопросу улучшения интегрального индекса Иркутской области.– На семинарах рассмотрели все 67 показателей, обсудили методологию их расчета. Представители исполнительных органов власти региона задали свои вопросы и получили обратную связь от АНО «АСИ», в том числе рекомендации по улучшению значений показателей, – рассказала Наталья Гершун.По результатам анализа результатов рейтинга по каждому из 67 показателей определены ответственные исполнительные органы государственной власти. Кроме этого, глава региона поручил до 1 августа сформировать региональную дорожную карту по повышению Иркутской области в Национальном рейтинге. Для постоянного мониторинга ситуации Центр управления регионом и управление проектной деятельности губернатора Иркутской области и правительства Иркутской области возобновят ежемесячные социологические исследования «Оценка эффективности предоставления государственных услуг субъектам предпринимательской деятельности».