Новости

Банк Уралсиб изменит условия обслуживания валютных счетов

С 25.07.2022 года Банк Уралсиб снижает комиссию за обслуживание валютных счетов физических лиц в долларах США и увеличивает сумму остатка на счетах, с которого эта комиссия взимается.

Минимальная сумма остатка на всех текущих счетах, счетах «до востребования», накопительных счетах и карточных счетах физического лица для целей взимания комиссии за обслуживание счета теперь равна 50 тысяч долларов США;

Комиссия за обслуживание счета физического лица более 50 тысяч долларов США взимается в размере 0,5% от остатка на последний день отчетного месяца по всем счетам клиента.

Читайте также:

Минфин предложил закупать валюту на деньги от продажи нефти свыше 60 долларов за баррель – Ведомости
19 июля 2022
Прогноз курса доллара на 18-22 июля
18 июля 2022

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "#доллар #валюта #евро Прогноз курса доллара. Прогноз курсов валют":
Все материалы сюжета (569)


Реклама на сайте

Бизнес о кризисе 2022
Дерипаска: На перестройку российской экономики уйдет от 4-6 до 10-12 лет
«Газпром» объявил форс-мажор по поставкам в Европу. Что это значит?
Как китайцы завоевывают российский авторынок
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании