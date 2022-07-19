Банк Уралсиб изменит условия обслуживания валютных счетов

С 25.07.2022 года Банк Уралсиб снижает комиссию за обслуживание валютных счетов физических лиц в долларах США и увеличивает сумму остатка на счетах, с которого эта комиссия взимается.

Минимальная сумма остатка на всех текущих счетах, счетах «до востребования», накопительных счетах и карточных счетах физического лица для целей взимания комиссии за обслуживание счета теперь равна 50 тысяч долларов США;

Комиссия за обслуживание счета физического лица более 50 тысяч долларов США взимается в размере 0,5% от остатка на последний день отчетного месяца по всем счетам клиента.