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Дальневосточный банк: Карты МИР принимают в Южной Корее

Карты платежной системы МИР для оплаты покупок начали принимать в устройствах платежной системы BC Card — крупнейшей компании по обработке платежей в Южной Корее.

– Сейчас карты «Мир» принимаются в 11 странах: Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. Возможность приема карт «Мир» прорабатывается с Кубой, Египтом и Венесуэлой, – говорится в сообщении банка.

Если у вас еще нет карты МИР, вы можете выбрать дебетовую или кредитную карту Дальневосточного банка с кешбэком до 30%.*


/ Сибирское Информационное Агентство /
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