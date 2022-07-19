По итогам II квартала пресс-служба Примсоцбанка вошла в ТОП-10 самых активных

Пресс-служба Примсоцбанка вошла в ТОП-10 рейтинга самых активных банковских пресс-служб по итогам II квартала 2022 года и заняла в нём 8 место. По итогам первого полугодия, банк занял 9 строчку в аналогичном рейтинге. Исследование проводил финансовый портал Brobank.ru.



Общая конкуренция за попадание в рейтинг насчитывает 82 структуры. Это кредитные организации, которые:



• входят в ТОП-100 финансовых институтов по объему активов;

• добавили хотя бы одну публикацию на своем сайте в апреле-июне 2022 года.



Как отмечают эксперты портала, поводов для публикаций у кредитных организаций в минувших апреле-июне было огромное количество. Как минимум по причине пересмотра тарифов разных продуктов в следствии постоянного изменения ключевой ставки. Подавляющее большинство новостей приходится на самые активные пресс-службы банков II квартала 2022 года. Их доля от суммарного индекса составляет 85,59%. В сравнении с тем же периодом прошлого года показатель вырос. Причем с учетом ТОП-40 структур, зафиксированных 12 месяцев тому назад. В апреле-июне 2021 года их доля не превышала 81,67%.



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