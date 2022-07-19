Крупнейший российский облачный провайдер Cloud объявил о партнёрстве с иркутской компанией ITSumma

Компании рассчитывают на существенный рост числа проектов, связанных с обработкой больших данных, в их общем портфеле, рассказали в пресс-службе компании ITSumma.

«Многие российские предприятия развивают внутри подразделения аналитики. Для них требуется инфраструктура хранения и обработки данных. Но выбор продуктов на IT-рынке сейчас ограничен. Поэтому владельцы среднего и крупного бизнеса ищут надежных подрядчиков, которые могут поделиться своей экспертизой в области создания таких инфраструктур с использованием российских разработок или альтернатив с открытым исходным кодом. Видя повышающийся спрос на услуги построения IT-инфраструктур и внедрения DevOps-процессов, мы приняли решение формализовать отношения с компанией ITSumma, с которой уже неоднократно сотрудничали, заключив официальное партнёрское соглашение», — говорит Андрей Зотов, управляющий директор Cloud.