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Крупнейший российский облачный провайдер Cloud объявил о партнёрстве с иркутской компанией ITSumma

Компании рассчитывают на существенный рост числа проектов, связанных с обработкой больших данных, в их общем портфеле, рассказали в пресс-службе компании ITSumma.

«Многие российские предприятия развивают внутри подразделения аналитики. Для них требуется инфраструктура хранения и обработки данных. Но выбор продуктов на IT-рынке сейчас ограничен. Поэтому владельцы среднего и крупного бизнеса ищут надежных подрядчиков, которые могут поделиться своей экспертизой в области создания таких инфраструктур с использованием российских разработок или альтернатив с открытым исходным кодом. Видя повышающийся спрос на услуги построения IT-инфраструктур и внедрения DevOps-процессов, мы приняли решение формализовать отношения с компанией ITSumma, с которой уже неоднократно сотрудничали, заключив официальное партнёрское соглашение», — говорит Андрей Зотов, управляющий директор Cloud.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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