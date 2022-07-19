Цены на IPhone в России вернулись к началу февраля

Снижение по итогам второго квартала к первому доходит до 23%, сообщает РИА Новости со ссылкой на Price.ru.

«Цены на популярные среди россиян модели смартфонов и ноутбуков во втором квартале 2022 года вернулись к показателям начала февраля 2022 года... Снижение цен на предыдущие модели iPhone составило до 23%», – говорится в исследовании.

Средняя стоимость IPhone 12 составляет 57 098 рублей (–22% относительно первого квартала этого года, когда цена смартфона составляла 69 484 рубля), IPhone 11 Pro 256GB – 50 758 рублей (–23%), средняя цена iPhone 11 Pro Max 256GB вернулась к показателям первого квартала этого года и составляет 64 726 рублей.

«Стоит отметить, что большинство россиян все еще сохраняют режим экономии, поэтому смартфоны «прошлых сезонов» по спросу сейчас сопоставимы с актуальными», – отметили эксперты Price.ru.