Иркутская область заняла 4 место в России по темпам роста розничной торговли

С начала года в регионе продано товаров на сумму 220,6 млрд рублей, что на 5,4% превышает объем покупок того же периода прошлого года. Данные приводит служба потребительского рынка и лицензирования региона.

Фото пресс-службы правительства Иркутской области

При этом объем покупок продтоваров превысил уровень января-мая 2021 года на 7,6%. Оборот общественного питания также имел положительную динамику и увеличился на 9,3%.

Как сообщили в службе, с начала года в регионе проведено 1227 ярмарок. По поручению губернатора Иркутской области Игоря Кобзева около половины торговых мест на этих площадках предоставлены сельскохозяйственным товаропроизводителям бесплатно.

Кроме того, для поддержки населения в условиях санкционного давления Правительством области инициирована реализация социального проекта по добровольному самоограничению хозяйствующими субъектами предельного уровня торговых наценок на отдельные продовольственные товары первой необходимости. В акции участвуют 953 торговых объекта региональных торговых сетей и локальных магазинов в 27 муниципальных образованиях Приангарья.