Объем предложений на рынке элитной загородной недвижимости Подмосковья увеличился почти на 50%

Аналитики консалтинговой компании Knight Frank Russia подвели итоги I полугодия 2022 года на рынке элитной загородной недвижимости Подмосковья. По итогам шести месяцев на рынке экспонировалось около 2 110 лотов (-1% за полугодие и +12% за квартал), при этом количество доступного предложения вторичной недвижимости сократилось на 3%, в то время как показатель первичной недвижимости, наоборот, увеличился почти на 50%. Общая стоимость элитного жилья составила 483 млрд руб. Основной объем доступной для покупки высокобюджетной загородной недвижимости сосредоточен на Новорижском и Рублево-Успенском направлениях. Самый высокий средний бюджет вторичного предложения коттеджей зафиксирован на Минском шоссе и достигает 395 млн руб. (+26% за полугодие).

Количество ушедших лотов на вторичном рынке по итогам I полугодия 2022 года на 24% выше аналогичного показателя 2021 года. На первичном рынке за шесть месяцев было заключено 70 сделок, что на 24% ниже, чем в I полугодии 2021 года – это обусловлено минимальным объемом ликвидного предложения. Тем не менее, впервые после пятилетней стагнации ожидается активизация девелоперской активности и появление новых проектов.

По итогам I полугодия 2022 года на рынке элитной загородной недвижимости Подмосковья экспонировалось около 2 110 лотов (-1% за полугодие и +12% за квартал). 77% всех лотов приходилось на вторичный сегмент. Общая стоимость предложения составила 483 млрд руб. (-14% за полугодие и -28% за квартал), из которых 420 млрд руб. приходилось на вторичный рынок (-16% за полугодие и -30% за квартал), а 63 млрд руб. – на первичный (+3% за полугодие и -3% за квартал).

За шесть месяцев 2022 года количество лотов на вторичном высокобюджетном рынке сократилось на 3% (+5% за квартал), до 1 627 шт. (коттеджи от 50 млн руб., таунхаусы от 30 млн руб. и участки от 600 тыс. руб./сотка). На первичном рынке за полугодие объем предложения вырос почти на 50% (+12% за квартал) до 483 коттеджей, таунхаусов и участков в 18 поселках. Во II квартале 2022 года завершились первичные продажи в КП «Лазурный берег».

Средний бюджет предложения на вторичном рынке сократился на 15% за полугодие и на 34% за квартал – до 290 млн руб. за коттедж. Таунхаусы подешевели на 5% за полугодие и на 25% за квартал – до 82 млн руб., а цена одной сотки земли в среднем сократилась на 7% за полугодие и на 15% за квартал – до 3 млн руб. Динамика во II квартале 2022 года обусловлена курсовыми колебаниями: на вторичном рынке элитной загородной недвижимости 39% лотов экспонируется в евро или долларах.

На первичном рынке отмечается небольшой рост цен на таунхаусы: он связан преимущественно с подорожанием отдельных лотов. Средняя стоимость домов и земельных участков, наоборот, незначительно снизилась в годовой и квартальной динамике. Это обусловлено изменением цен в восьми коттеджных поселках, а также волатильностью курса рубля, так как 29% лотов представлено в иностранной валюте. В условиях «низкой базы» структурные изменения сильнее отражаются на динамике. Средний бюджет предложения коттеджей снизился на 0,3% за полугодие и на 2% за квартал – до 285 млн руб., средняя цена одной сотки земли упала на 17% за полугодие и 20% за квартал – до 4 млн руб., а стоимость таунхаусов выросла на 6% за полугодие и на 7% за квартал – до 65 млн руб.

Основной объем предложения элитного загородного жилья сосредоточен на двух направлениях – Новорижском и Рублевском. Лидирующую позицию по объему предложения на вторичном рынке занимает Новорижское направление: здесь предлагается 44% всех коттеджей, таунхаусов и участков. На Рублево-Успенское приходится 35% лотов. На первичном рынке Новорижское направление также занимает лидирующую позицию – 79% предложения, а Рублево-Успенское шоссе располагается на втором месте – 15%.

Самый высокий средний бюджет предложения коттеджей на вторичном рынке зафиксирован на Минском шоссе – 395 млн руб., то есть +26% за полугодие и -13% за квартал. На первичном рынке наиболее дорогие поселки представлены на Рублево-Успенском и Новорижском направлениях. Однако ввиду наличия предложения в более бюджетных поселках на данных направлениях самый высокий показатель средней цены фиксируется на Минском направлении, где первичные продажи ведутся всего в одном дорогом поселке. По итогам I полугодия 2022 года средний бюджет предложения на Рублево-Успенском шоссе составил 414 млн руб., увеличившись на 93% за полугодие и на 96% за квартал, на Новой Риге – 223 млн руб., уменьшившись на 42% за полугодие и на 41% за квартал. Существенная положительная динамика на Рублево-Успенском направлении обусловлена ростом цен в ряде поселков. Коттеджи от застройщиков на Минском шоссе в среднем экспонировались за 299 млн руб. (-32% за полугодие и -33% за квартал).

За I полугодие 2022 года на первичном рынке загородного элитного жилья было совершено 70 сделок. Относительно I полугодия 2021 года показатель снизился на 24%, что обусловлено минимальным объемом ликвидного предложения. Количество ушедших лотов на вторичном рынке за шесть месяцев 2022 года на 24% превышает аналогичный показатель 2021 года.

В настоящее время цены на рынке нестабильны, однако спрос на загородное жилье элитного класса держится на оптимальном уровне. Дальнейшее развитие сегмента будет зависеть от структуры предложения: скорее всего, первичный рынок активизируется после пятилетней стагнации, в связи с чем ожидается скорый выход новых проектов и рост количества сделок.

Олег Михайлик, директор департамента загородной недвижимости Knight Frank Russia:

«На рынке загородной элитной недвижимости наблюдается восстановление активности. Ведутся продажи в недавно вышедшем КП Lapino Garden на Рублево-Успенском направлении. Новорижское шоссе также не отстает: объявлен старт продаж земельных участков в новом КП VISION. Кроме того, застройщик “Галс-Девелопмент” анонсировал запуск нового поселка на Рублево-Успенском направлении – “Маслово Forest Club”. В рамках проекта планируется строительство 119 домов площадью от 182 до 224 кв. м с участками от 10 до 20 соток. Таким образом, можно констатировать, что объем предложения первичного рынка начал расти впервые за пять лет».