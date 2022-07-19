Сегмент автокредитования постепенно восстанавливается

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в июне 2022 года в России было выдано 39,0 тыс. автокредитов. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года их число, напротив, сократилось на 55,5% (в июне 2021 года – 87,7 тыс. ед.), а по сравнению с «досанкционным» февралем – на 46,1% (в феврале 2022 года – 72,3 тыс. ед.).

Наибольшее количество автокредитов в регионах РФ в июне 2022 года было выдано в:

Москве (2,78 тыс. ед.),

Московской обл. (2,24 тыс. ед.),

Санкт-Петербурге (2,06 тыс. ед.),

Республике Татарстан (1,95 тыс. ед.),

Республике Башкортостан (1,64 тыс. ед.).

По сравнению с предыдущим месяцем в июне 2022 года рост выдачи автокредитов был отмечен практически во всех регионах РФ. При этом самое серьезное увеличение зафиксировано в:

Воронежской обл. (+43,2%),

Ростовской обл. (+39,2%),

Ставропольском крае (+39,1%),

Омской обл. (+31,6%),

Калужской обл. (+30,2%).

В Москве и Санкт-Петербурге этот показатель вырос на 22,2% и 25,3% соответственно.

«После падения в марте, в следующие месяцы наметилась тенденция к постепенному восстановлению сегмента автокредитов, – констатирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – При этом существенный рост выдачи в мае-июне объясняется, прежде всего, снижением ключевой ставки Банка России и последовавшим сокращением рыночных ставок. Кроме того, в июне существенно вырос и уровень одобрения автокредитов, составивший 28% от общего числа заявок (в мае – 20%, в марте – 13%). Это говорит о том, что на рынок возвращаются заемщики «хорошего кредитного качества», у которых значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) находится на достаточно высоком уровне. Дальнейшему восстановлению как сегмента автокредитов, так и всего авторынка будет способствовать возобновление в июле государственной программы льготного автокредитования».