Электроэнергию на 2,2 миллиона рублей использовала ферма под Ангарском без договора

В Ангарском городском округе выявили крестьянско-фермерское хозяйство, которое самовольно подключило свою трансформаторную подстанцию к линии 10 киловольт, принадлежащей Иркутская электросетевая компания (ИЭСК).

При осмотре участка, где располагалась ферма, правоохранительные органы и специалисты филиала «Центральные электрические сети» ИЭСК обнаружили признаки использования майнингового оборудования, а также еще один трансформатор, который предположительно был подключен ранее. Сумма ущерба от незаконного присоединения составила более 2,2 миллиона рублей.

Сотрудники МВД России по городу Ангарску по данному факту проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Как сообщили SIA.RU в ИЭСК, всего за первое полугодие 2022 года выявлено 253 случая бездоговорного потребления, общий ущерб составил более 14,7 миллиона рублей. В тройке лидеров Иркутск, Иркутский и Шелеховский районы. Далее в десятке антирейтинга расположились Жигаловский, Усольский, Заларинский, Аларский, Черемховский, Куйтунский и Братский районы.

Помимо необходимости оплаты использованной электроэнергии за незаконное подключение к сетям предусмотрен административный штраф от 10 до 15 тысяч рублей. Для должностных лиц сумма штрафа составляет от 30 до 80 тысяч рублей, для юридических лиц - от 100 до 200 тысяч рублей. В случае повторного выявления нарушения сумма штрафа значительно увеличатся. Кроме того, нарушитель также может быть привлечен к уголовной ответственности.

О случаях незаконного потребления электроэнергии потребители могут сообщать по телефону доверия ИЭСК 8 (3952) 792-480 (функционирует в режиме автоответа и записи обращения). Также информацию о хищениях можно направлять в аккаунты «Свет38».