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Банк Уралсиб предлагает накопительный счет с начислением на ежедневный остаток

Банк Уралсиб предлагает новый накопительный счет «На каждый день» с начислением процентов на фактический ежедневный остаток денежных средств на счете, рассказали в банке.

Процентные ставки:

  • На ежедневный остаток от 1 млн рублей включительно – от 6% до 7,5% годовых, в зависимости от тарифного плана и пакета услуг;
  • На ежедневный остаток до 1 млн рублей – 0,01% годовых.

Накопительный счет можно открыть в любом офисе банка, либо в онлайн-банке Уралсиб Онлайн. 

Подробную информацию и полные условия по накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный), или на официальном сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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