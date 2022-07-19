Иркутские студенты создадут робота за 11 млн рублей

Новый промышленный робот поможет повысить безопасность работы и упростить процесс диагностики водопроводящих трактов на гидроэлектростанциях Ангаро-Енисейского каскада. Пилотная модель робота была успешно апробирована на Братской ГЭС, после чего компания En+ Group решила выделить дополнительные инвестиции на инновационный проект студентов ИРНИТУ.

Как сообщили SIA.RU в компании, промышленный робот, придуманный студентами технического университета, может с легкостью передвигаться по поверхности водовода, включая наклонные стены и потолок, благодаря продуманной системе электромагнитов. Такая маневренность, а также возможность оснащения видеокамерой с подсветкой, позволяет получить исчерпывающую информацию о состоянии водопроводящих трактов. Команда проекта сначала разработала 3D-модель, а в конце 2021 года создала первый прототип. В настоящий момент робот успешно прошел испытания на Братской ГЭС, по итогам пилота было принято решение о дальнейшем развитии и масштабировании проекта.

Проект появился в рамках корпоративного акселератора En+ Group «Лаборатория энергетики-2020». Внедрение образовательных программ от En+ Group на протяжении многих лет ведется благодаря основателю компании Олегу Дерипаске. Предприниматель уверен, что развитие Сибири и в целом экономики страны невозможно без креативной и талантливой молодежи, глубоко разбирающейся в специфике промышленного производства и способной предложить принципиально новые идеи и решения.

Компания En+ Group предложила студентам разработать способы диагностики турбинных трубопроводов и закладных трубопроводов ТВС, проложенных в теле бетонной плотины и агрегатных секциях Усть-Илимской ГЭС. В команду проекта промышленного робота вошли шесть студентов четвертого курса ИРНИТУ, научным руководителем которых выступил доцент кафедры технологии и оборудования машиностроительных производств Игорь Майзель.

Диагностика – необходимый этап контроля работы оборудования всех гидроэлектростанций, она проводится несколько раз в год и обычно связана с высокими временными и трудозатратами. В настоящее время энергетики используют традиционное решение: перекрывается поступление воды в водовод, затем промышленные альпинисты возводят внутри строительные леса и вручную метр за метром обследуют поверхность. К сожалению, такой способ несет определённые риски, связанные с охраной труда и человеческим фактором, который не позволяет получить 100% гарантию полученного результата.

Создание отечественных роботов для использования на промышленных предприятиях – новый важный тренд Индустрии 4.0. Оптимальным решением эксперты считают интеграцию роботов в процессы, отвечающие так называемым принципам 3D: dirty, dull, dangerous (грязные, скучные, опасные). Внедрение роботов в процесс диагностики водопроводящих трактов полностью отвечает этим критериям и помогает решать основные задачи для повышения эффективности производства: снижение себестоимости, увеличение скорости, исключение человека из опасных производственных процессов.