S7 Airlines вводит собственные льготные билеты по России

S7 Airlines предлагает путешественникам приобрести авиабилеты по собственным льготным тарифам для перелетов в 2022 – 2023 годах. Они доступны на большинстве собственных маршрутов авиакомпании по России для молодежи, пожилых людей, многодетных семей, людей с ограниченными возможностями и жителей Дальнего Востока, сообщают в компании.

S7 Airlines уже несколько лет предлагает пассажирам билеты по фиксированным низким ценам на части маршрутов, субсидируемых государством. Для обеспечения большей социальной доступности перелетов S7 Airlines приняла решение ввести собственные льготные тарифы по внутренней маршрутной сети авиакомпании.

Льготные цены действуют не только на тарифе «Эконом Standard», но и на тарифе «Эконом Basic». Если путешественнику не нужен багаж и возможность обменять и вернуть билет, то можно еще больше сэкономить на перелете. Также на собственные льготные тарифы авиакомпании не действуют никакие ограничения – ни по максимальному количеству билетов, которые можно приобрести, ни по дате вылета с момента покупки. Путешественники могут просто купить выгодный билет по правилам тарифа. Подробная информация об условиях перелета и отличиях от субсидируемых – на сайте авиакомпании.

Напоминаем, что субсидируемые государством и собственные льготные билеты S7 Airlines доступны для граждан Российской Федерации в возрасте до 22 лет включительно, для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет и многодетных семей. Также они открыты для приобретения инвалидам первой группы без ограничения по возрасту и сопровождающим их лицам, сопровождающим детей-инвалидов, а также инвалидам с детства второй или третьей группы. Наконец, билеты по субсидированным тарифам могут приобрести все граждане РФ, зарегистрированные в Дальневосточном федеральном округе.

Путешественники до 23 лет и пожилые люди могут купить льготные и субсидируемые билеты онлайн на официальном сайте и в приложении авиакомпании. Такие тарифы отмечены специальными значками «%». Для остальных категорий пассажиров билеты доступны в офисах продаж S7 Airlines. Сборы за оформление билета не взимаются, не важно, субсидируется ли он государством или S7 Airlines.